MSI nous propose un nouveau siège Gamers : La MAG CH130 X.



MSI est également actif dans le domaine des chaises de jeu. Voici la chaise de jeu MAG CH130 X avec un siège de voiture de course comme motif.















La "MAG CH130 X" est un fauteuil de jeu haut de gamme conçu avec le motif d'un siège de voiture de course. Le dossier a un design épuré qui épouse la colonne vertébrale, réduisant ainsi la fatigue due aux longues heures de jeux et de travail de bureau. Le matériau principal de la surface est le cuir PVC et les côtés sont en tissu velours de haute qualité. En outre, un motif en fibre de carbone est appliqué au dos, et un matériau en acier robuste est associé au châssis principal et aux pieds en forme d'étoile.



Le produit est livré avec un appui-tête et un coussin lombaire, permettant un réglage de l'inclinaison jusqu'à 150 ° et de l'inclinaison jusqu'à 15 °. Un piston à gaz de classe 4 est utilisé pour la fonction de levage. La hauteur du siège est de 455 à 535 mm, la profondeur du siège est de 570 mm, la hauteur du dossier est de 870 mm, la hauteur des bras est de 776 à 846 mm, la largeur du siège est de 520 mm et la largeur du dossier est de 570 mm. La taille recommandée est de 165 à 185 cm et la capacité de charge maximale est de 150 kg.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Nous n'avons pas encore vu de liste de prix.



