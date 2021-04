Cougar lance la série d'alimentations ARGB VTE X2.



Cougar a lancé aujourd'hui la gamme d'alimentations de milieu de gamme VTE X2 ARGB, destinée aux constructeurs de PC de jeux e-Sports, en particulier ceux qui accordent une grande importance à l'aspect RGB de leur PC. Ce bloc d'alimentation est caractérisé par un ventilateur adressable de 120 mm éclairé par des LED RVB, et un logo Cougar éclairé par des LED RVB le long d'un des côtés (l'autre ayant la distribution d'énergie et les autocollants réglementaires). Le bloc d'alimentation dispose d'un contrôleur ARGB interne et un bouton près de la prise secteur vous permet de passer d'un préréglage à l'autre. Vous pouvez également synchroniser le bloc d'alimentation avec l'éclairage de votre montage grâce à un connecteur ARGB à 3 broches.















La Cougar VTE X2 ARGB est proposé en capacités de 550 W, 650 W et 750 W, et offre un câblage fixe. Sous le capot, vous disposez d'une conception à rail unique +12 V avec une efficacité 80 Plus Bronze, un facteur de puissance allant jusqu'à 99 %, des condensateurs de secours japonais, une commutation CC-CC et les protections électriques les plus courantes. Les trois modèles sont équipés d'un connecteur EPS à 4+4 broches. Les modèles 550 W et 650 W comprennent deux connecteurs d'alimentation PCIe à 6+2 broches, tandis que le modèle 750 W en compte quatre. Le modèle 550 W est équipé de cinq connecteurs d'alimentation SATA, tandis que les autres modèles en ont huit.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP