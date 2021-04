XIGMATEK nous propose un nouveau boitier PC : L'Aquarius S.



XIGMATEK a présenté ce week-end l'Aquarius S, une version compacte de l'Aquarius Plus. Les deux boîtiers sont toujours destinés aux ordinateurs de bureau de jeu avec de l'espace pour les configurations de refroidissement liquide DIY. Ce qui distingue le nouvel Aquarius S, c'est sa moindre profondeur, ce qui signifie qu'il n'y a que deux supports de ventilateur de 140 mm/120 mm le long des panneaux supérieur et inférieur, au lieu de trois sur l'Aquarius Plus.























Malgré cela, vous avez de la place pour les cartes graphiques jusqu'à 32 cm de longueur, les refroidisseurs de CPU jusqu'à 17 cm de hauteur et les alimentations jusqu'à 20 cm de longueur. La baie du bloc d'alimentation est orientée latéralement dans ce boîtier divisé verticalement. Deux panneaux en verre trempé transparent recouvrent les côtés avant et gauche. Les options de stockage comprennent deux plateaux de 3,5 pouces pouvant chacun accueillir des disques de 2,5 pouces et trois supports supplémentaires de 2,5 pouces derrière le plateau de la carte mère. L'Aquarius S mesure 349 mm x 285 mm x 430 mm (DxWxH).



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP