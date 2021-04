PNY nous propose : La XLR8 GeForce RTX 3060 REVEL EPIC-X RGB Single Fan Edition.



PNY a lancé aujourd'hui la XLR8 GeForce RTX 3060 REVEL EPIC-X RGB Single Fan Edition, sa troisième carte graphique RTX 3060 personnalisée. Celle-ci est destinée aux ordinateurs de bureau compacts, et ne mesure que 17 cm de long, 12,5 cm de haut, et seulement 2 fentes d'épaisseur. La carte utilise un dissipateur thermique à ailettes en aluminium dense qui est ventilé par un seul ventilateur de 100 mm.



















Le refroidisseur comporte un logo GeForce RTX éclairé par des LED RVB sur le dessus. La carte est alimentée par un seul connecteur d'alimentation PCIe à 8 broches, ce qui est suffisant pour les 170 W de puissance typique de la carte pour les vitesses d'horloge de référence NVIDIA jusqu'à 1777 MHz GPU Boost, et 15 Gbps d'horloge mémoire. Les sorties d'affichage comprennent trois connecteurs DisplayPort 1.4a et un HDMI 2.1. L'entreprise offre une garantie de 3 ans sur ses cartes.



Elle n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP