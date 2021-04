MSI annonce des ordinateurs de bureau de jeu équipés de processeurs Core "Rocket Lake" de 11e génération.



MSI a annoncé un ordinateur de bureau de jeu équipé du processeur Intel 11e génération Rocket Lake-S. Le processeur Intel Core de 11e génération adopte la nouvelle architecture de Cypress Cove, qui modifie l'efficacité du matériel et des logiciels et améliore leurs performances. Les utilisateurs peuvent ainsi atteindre l'équilibre parfait entre le jeu et la productivité. La carte graphique est dotée des spécifications NVIDIA RTX 3090, permettant aux joueurs de profiter de l'expérience de jeu la plus extrême. MSI a lancé un total de cinq modèles cette fois-ci, de la série phare Aegis à la série eSport Gaming Infinite, en passant par la série compacte Trident, pour répondre aux besoins matériels des différents joueurs.



















MEG Aegis Ti5 11th - La voie de l'avenir



Le MEG Aegis Ti5 11th est doté du premier design Gaming Dial au monde, qui permet de changer rapidement les paramètres de performance du système en fonction des différents besoins des joueurs. En termes de matériel, il est équipé du dernier processeur Intel Core i9-11900K et de la carte graphique NVIDIA RTX 3090, avec le design de refroidissement exclusif Silent Strom Cooling 4 de MSI.



MEG Trident X 11e/MPG Trident A 11e/MPG Trident 3 - La pièce maîtresse du gaming



Pour la série Trident de taille compacte, trois modèles ont été lancés cette fois-ci : MEG Trident X 11th, MPG Trident A 11th et MPG Trident 3 11th.



Le MEG Trident X 11th repousse les limites des mini-ordinateurs de jeu. Il place le processeur i9-11900K et la carte graphique NVIDIA RTX 3090 dans un grand boîtier de 10L, avec un SSD PCIe Gen 4 intégré et une double conception Thunderbolt 4, permettant aux joueurs de vivre une expérience de jeu ultime. Le MPG Trident A 11th est spécialement conçu pour les joueurs qui recherchent la performance. Il peut prendre en charge jusqu'à un processeur i7-11700 et une carte graphique NVIDIA RTX 3070. Grâce à la technologie exclusive Silent Storm Cooling 3, le système peut maintenir des performances élevées après de longues heures de fonctionnement.



Destiné au marché des joueurs grand public, le MPG Trident 3 ne fait que 4,7 litres, est équipé d'un processeur i7-11700 et d'une carte graphique NVIDIA RTX 3060Ti, avec un réseau sans fil WiFi 6E intégré, un taux de transmission allant jusqu'à 2,5G/bps et une faible latence. Ces puissantes caractéristiques permettent aux joueurs de donner le meilleur d'eux-mêmes, quels que soient les jeux auxquels ils choisissent de jouer.



MEG Infinite X 11th/MAG Infinite 11th - Devenez un PRO



Le MEG Infinite X 11th est spécialement conçu pour les joueurs professionnels. Le panneau de verre latéral est parfaitement assorti à l'éclairage RVB, permettant aux joueurs de montrer leur style de configuration. Il est également équipé d'un processeur Intel Core i9-11900K et d'une carte graphique NVIDIA RTX 3090. Grâce à la conception exclusive Silent Storm Cooling de MSI et au refroidisseur liquide MSI Core Liquid 120 mm, les joueurs peuvent maintenir les meilleures performances à tout moment sans craindre la surchauffe. Sur le marché des joueurs grand public, MSI a également lancé MAG Infinite 11, parmi lesquels les joueurs peuvent choisir.



Voici les fiches techniques :



Séries AEGIS







Séries TRIDENT







Séries INFINITE







