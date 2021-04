HyperX ajoute des commutateurs mécaniques bleus au clavier de jeu Alloy Origins Core.



HyperX, la division gaming de Kingston Technology Company, Inc. a annoncé aujourd'hui la commercialisation du clavier de jeu mécanique HyperX Alloy Origins Core, équipé de commutateurs mécaniques HyperX Blue. Construits pour la performance et la longévité, les commutateurs mécaniques HyperX Blue offrent un point d'actionnement plus court et 80 millions de clics pour répondre aux besoins du jeu et du travail à domicile. Le clavier sans touches HyperX Alloy Origins Core présente un design minimaliste et compact avec des touches rétroéclairées RGB pour améliorer les bureaux à domicile et les configurations de jeu sur PC. Les commutateurs bleus HyperX sont préférés par les joueurs qui aiment le son des touches et l'action de fonctionnement.







" HyperX est ravi d'ajouter les commutateurs mécaniques HyperX Blue à la gamme Alloy Origins Core ", a déclaré Jennifer Ishii, responsable commerciale des claviers chez HyperX. " Alloy Origins Core a été conçu spécifiquement pour les fans de claviers TKL. L'ajout des nouveaux commutateurs HyperX Blue aux côtés de la version existante à commutateur rouge permet aux joueurs de choisir leur type de commutateur préféré tout en bénéficiant des performances de pointe, de la fiabilité et du style inhérents aux claviers dotés de commutateurs de la marque HyperX. "



Les claviers Alloy Origins Core disposent d'un mode de jeu personnalisé, permettant aux utilisateurs de gérer les touches activées et désactivées. Des touches macro peuvent être attribuées et stockées dans la bibliothèque de macros et les utilisateurs peuvent choisir parmi trois angles de clavier réglables pour un positionnement parfait en hauteur et en angle. Grâce à la mémoire embarquée, les utilisateurs peuvent sauvegarder jusqu'à trois profils Alloy Origins pour jouer en déplacement à l'aide du logiciel HyperX NGENUITY. Le logiciel offre également des fonctions de personnalisation avancées pour l'éclairage et les macros, y compris des effets d'éclairage par touche facilement personnalisable. D'autres fonctions comprennent un anti-hosting à 100 % et un roulement complet des touches N.



Disponibilité



Le clavier de jeu mécanique HyperX Alloy Origins Core avec interrupteurs HyperX Blue est disponible au prix de 89.99 Dollars dans la boutique HyperX aux États-Unis.



TECHPOWERUP