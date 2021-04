Test du Silent Loop 2 280mm de chez be quiet! PC-Boost a le plaisir de vous faire découvrir son dernier test sur le Silent Loop 2 280mm de chez be quiet! :

be quiet! se relance depuis peu dans le refroidissement liquide. Après une première mouture du Silent Loop apparue en 2016, puis plus rien jusqu'à récemment avec son Pure Loop pour la fin de l'année dernière, modèle qui a bien plus convaincu que le Silent Loop premier du nom, grâce à sa pompe déportée toujours immergée (la pompe intégrée au waterblock du Silent Loop avait souffert de montages parfois pas toujours très appropriés dans certaines configurations mais également à cause de l'air qui se forme au fur et à mesure, et à l'inévitable évaporation de l'eau dans le temps), et de fait, be quiet! a décidé de corriger le tir et d'enfoncer encore le clou, avec une nouvelle version du Silent Loop, le Silent Loop 2 !



Cette version deuxième du nom, révisée et remaniée, avec enfin du RGB pour certains aficionados de lumières en tous genres, promet beaucoup de belles choses sur la papier. Mais dans la réalité, et concrètement, ce Silent Loop 2 va-t-il convaincre et apporter aux utilisateurs exigeants ce qu'ils recherchent, à savoir quelque chose de beau et performant à la fois ?



C'est ce que vous allez pouvoir découvrir au travers du test qui suit...

Accédez au test