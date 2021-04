TECHPOWERUP nous propose le test de : MSI Immerse GH61.



Mes deux précédentes rencontres avec les casques de jeu de MSI se sont plutôt bien passées. Le casque analogique Immerse GH30 à 50 $ (testé ici) et le casque à alimentation USB Immerse GH50 à 70 $ (testé ici) présentaient tous deux quelques petits défauts, mais offraient finalement un excellent rapport qualité-prix dans leurs gammes de prix respectives.







L'Immerse GH61, qui sera le point central de cet article, va encore plus loin. Il est équipé d'une paire de haut-parleurs dynamiques de 40 millimètres qui ont été installés par la célèbre marque hi-fi Onkyo. Ils sont alimentés par un convertisseur numérique-analogique ESS Sabre USB et un amplificateur pour casque, mais MSI ne s'est pas arrêté là : il a également ajouté un microphone rétractable, deux paires d'oreillettes fabriquées dans des matériaux différents et une énorme mallette de transport à coque dure.



Avec tout cela en tête, vous vous préparez probablement mentalement à une étiquette de prix massive. Mais ce n'est pas le cas : le MSI Immerse GH61 est vendu 100 dollars, ce qui n'est pas du tout déraisonnable si l'on se fie aux seules spécifications. Bien qu'il soit équipé d'un DAC/ampli casque USB, le casque offre également une connectivité analogique 3,5 mm, ce qui le rend facilement compatible avec une grande variété de plateformes de jeu.



Voici la fiche technique :



- Haut-parleurs dynamiques Onkyo de 40 mm (aimant en néodyme),

- Impédance de 32 Ω,

- Réponse en fréquence de 20-40 000 Hz (spécifiée par le fabricant),

- Conception supra-auriculaire fermée,

- Microphone rétractable et unidirectionnel,

- Son surround virtuel 7.1,

- Câble audio de 1,2 m (3,5 mm) + câble USB de 1 m,

- Convertisseur numérique/amplificateur ESS Sabre USB en ligne avec boutons de coupure du microphone, de volume et de son surround,

- Poids : 300 g.



