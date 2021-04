Firmware P2CR033 pour les SSD Crucial P2.







Crucial propose un nouveau firmware, le P2CR033, pour les SSD M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 P2 disponibles en capacité de 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To.







Hélas, à l'image de ce qui s'est passé en 2020 pour le SSD SATA MX500, cette mise à jour P2CR033 ne concerne pas tous les SSD P2 mais uniquement certains modèles probablement équipés de mémoire flash de dernière génération gravée sur un nombre de couches plus important. Seuls les SSD P2 équipés d'usine du firmware P2CR031 sont donc éligibles à cette version P2CR033. Les autres éditions du P2 en restent au firmware P2CR012 sorti en fin d'année dernière.



Crucial ne donne malheureusement aucune information sur les changements apportés par cette mise à jour P2CR033 !



Comme d'habitude, la mise à jour se fait soit simplement avec l'application Crucial Storage Executive (CSE) pour Windows soit avec l'image ISO fournie et une clé USB amorçable. Dans ce second cas, il faudra veiller à télécharger le bon fichier en fonction de la version existante du firmware.



La version du firmware est notamment visible dans l'identifiant matériel du SSD dans les propriétés du matériel du Gestionnaire de périphériques. À noter toutefois que même si vous essayez de flasher le firmware P2CR033 par-dessus les versions P2CR01x, il n'y a pas de risque de mettre le SSD en panne puisqu'un mécanisme vérifie si le firmware est adapté et met fin au processus en toute sécurité si ce n'est pas le cas.



Téléchargement



- Firmware P2CR033 pour les SSD Crucial P2 équipés du firmware P2CR031 : Cliquez ICI,

- Firmware P2CR012 pour les SSD Crucial P2 équipés du firmware P2CR010 : Cliquez ICI,

- Application Crucial Storage Executive 6.09.092020.06 pour Windows 7/8/8.1/10 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



