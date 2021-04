Le routeur TP-Link Archer AX5400 Wi-Fi 6 offre une large bande passante pour le streaming 4K et les jeux.



TP-Link espère donner un coup de pouce à la vitesse de votre réseau domestique avec son nouveau routeur Archer AX73 basé sur la norme Wi-Fi 6 (802.11ax) introduite il y a quelques années. Le prix est fixé à 200 Dollars, ce qui n'est pas un modèle économique, loin de là. Cependant, à première vue, il semble offrir un bon rapport qualité/prix, notamment en termes de vitesse brute et de bande passante.







Parlons d'abord de la norme Wi-Fi 6. Les routeurs basés sur la norme Wi-Fi 6 sont mieux équipés pour gérer plusieurs appareils connectés, grâce à une technologie appelée accès multiple par répartition en fréquence orthogonale (OFDMA). Il s'agit essentiellement de partager les canaux afin d'augmenter l'efficacité du réseau et de réduire la latence, pour de meilleures performances globales.



Le problème est que vos appareils doivent également prendre en charge la norme Wi-Fi 6 pour en tirer pleinement parti. Même s'ils ne le sont pas, vous pouvez toujours les connecter à un routeur Wi-Fi 6, mais certaines des technologies renforcées ne seront pas utilisées. Cependant, de plus en plus d'appareils électroniques sont équipés d'adaptateurs Wi-Fi 6 et si vous êtes à la recherche d'un nouveau routeur, vous devriez absolument renoncer à Wi-Fi 5 pour le moment.







Quant au nouvel Archer AX73 de TP-Link, il s'agit d'un modèle bi-bande qui offre des vitesses allant jusqu'à 574 Mbps sur la bande 2,4 GHz et jusqu'à 4 804 Mbps sur la bande 5 GHz. Cela donne un total de 5 378 Mbps, d'où la désignation AC5400 arrondie. Notez que vous ne pouvez pas réellement combiner les deux bandes, mais c'est en les additionnant que les fabricants de routeurs annoncent leurs produits.



Néanmoins, il s'agit d'un routeur rapide, du moins sur le papier (nous ne l'avons pas testé, donc nous ne pouvons pas dire comment il se comporte réellement).



"Les utilisateurs profiteront de vitesses sans fil incroyablement rapide sur six flux simultanés, avec quatre fois plus de capacité pour les maisons intelligentes d'aujourd'hui. Ils pourront non seulement assurer l'avenir de leur réseau domestique, mais aussi profiter des dernières fonctions de sécurité, comme la protection améliorée de l'IdO", explique Jeff Barney, COO de TP-Link USA.



Une partie du discours marketing de TP-Link consiste à offrir une bande passante suffisante pour gérer le streaming 8K. Nous supposons que c'est un élément à prendre en compte si vous cherchez à " préparer l'avenir " de votre réseau domestique, dans la mesure où une telle chose est possible, mais le 8K est encore loin de devenir courant. Le streaming de contenu 4K, en revanche, commence enfin à atteindre une masse critique et l'Archer AX73 devrait couvrir tous les besoins.



Le jeu est une autre considération. Il ne s'agit pas d'un modèle destiné spécifiquement aux joueurs, comme l'ASUS ROG Rapture GT-AX11000, mais le Wi-Fi 6 est intrinsèquement adapté à cette tâche, grâce à une meilleure gestion de plusieurs appareils en même temps.







Bien sûr, les joueurs compétitifs voudront de toute façon utiliser une connexion filaire et, à cette fin, ce modèle est équipé de quatre ports LAN gigabit. Il y a également un port USB 3.0 pour connecter une imprimante ou un périphérique de stockage, à partager sur votre réseau.



Si vous êtes intéressé par ce modèle, vous pouvez l'acheter : Cliquez ICI.



HOTHARDWARE