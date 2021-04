Le benchmark AMD Ryzen 7 5700G Cezanne se retrouve sur le web.



Et il semble être sensiblement plus rapide que son prédécesseur. Un Ryzen 7 5700G (Cezanne) a été repéré et testé, le successeur du Ryzen 4000G (Renoir) comme abenchmark fuit de l'APU 8-core basé sur l'architecture Zen 3.











Le listing a été posté par Patrick Schur. Le Ryzen 7 5700G a révélé le code produit OPN 100-000000263-30_Y et tourne jusqu'à 4,55 GHz en single-core et révèle des moyennes multi-core de 4,45 GHz. Le Ryzen 7 5700G devrait être un CPU 8-core avec 16 threads. La vitesse d'horloge de base est de 3,8 GHz avec un boost à 4,6 GHz. Le processeur dispose de 16 Mo de cache L3 et de 4 Mo de cache L2. Le TDP est fixé à 65W. Il dispose d'une solution graphique intégrée basée sur l'architecture Vega avec 8 unités de calcul (CU) = 512 processeurs d'ombrage qui fonctionnent jusqu'à 2,1 GHz.







L'APU a obtenu un bon score de 614 points dans le benchmark CPU-Z à un seul cœur, 6229 dans le test multi-cœur dans CPU-Z. Cinebench R20, de son côté, affiche un bon 569 points en single-core et 5280 en multi-core.



Pendant ce temps, l'utilisateur bien informé de Twitter @momomo_us a maintenant divulgué les spécifications des prochains APU Ryzen 5000G, qui avaient apparemment fuité par HP Mexique. La date d'apparition des APU de bureau Cezanne basés sur Zen 3 n'a pas encore été communiquée.



THE GURU3D