AMD dépose un brevet pour un concept de GPU basé sur les chiplets avec un pont de cache actif.



AMD a publié le 1er avril 2021 une nouvelle demande de brevet qui semble montrer la voie vers laquelle s'oriente la conception de ses GPU en forme de chiplet. Avant que vous ne le disiez, il s'agit d'une demande de brevet ; il n'y a aucune possibilité de faire un poisson d'avril sur ce type de démarche. Le nouveau brevet développe le précédent d'AMD, qui ne présentait qu'un pont passif reliant les différents chiplets GPU et leurs ressources de traitement. Si vous souhaitez lire un article un peu plus approfondi sur ce que sont les chiplets et pourquoi ils sont importants pour l'avenir du graphisme (et de l'informatique en général), consultez cet article ICI sur TPU.



















La nouvelle conception interprète le pont actif reliant les chiplets comme un cache de dernier niveau - pensez-y comme L3, une autoroute unificatrice de données qui est facilement exposée à tous les chiplets (dans ce brevet, une conception à trois chiplets). Il s'agit essentiellement de l'Infinity Cache du RDNA 2 d'AMD, bien qu'il ne soit pas seulement utilisé comme cache ici (et pour un bon effet, si l'on se fie à la conception de l'Infinity Cache du RDNA 2 et à l'augmentation de ses performances) ; il sert également d'interconnexion active entre les chiplets du GPU qui permettent l'échange et la synchronisation des informations, quand et comment cela est nécessaire.



Cela permet également d'exposer le registre et le cache sous la forme d'un bloc unifié pour les développeurs, en leur évitant d'avoir à programmer un système avec une conception de cache à trois voies. Il y a bien sûr aussi des avantages en termes de rendement, comme c'est le cas avec les conceptions de chiplets Zen d'AMD, et la possibilité d'augmenter les performances sans avoir recours à des conceptions monolithiques qui nécessitent beaucoup d'énergie. Le pont de cache actif intégré contribuerait aussi certainement à réduire la latence et à maintenir la cohérence du traitement des chiplets.



