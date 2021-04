Cougar met à jour la série GEX avec un modèle 1050W.



Cougar a mis à jour aujourd'hui sa ligne GEX d'alimentations premium entièrement modulaires, avec un nouveau modèle de 1050 W. Jusqu'à présent, la gamme ne comptait que des modèles de 650 W, 750 W et 850 W. Le GEX1050 est équipé d'un ventilateur à paliers hydrodynamiques de 135 mm qui reste complètement éteint lorsque la charge est inférieure à 41%. Cela signifie que le PSU est pratiquement sans ventilateur tant que votre machine tire moins de 420 W.















Sous le capot, la Cougar GEX1050 dispose d'un rail unique +12 V avec une efficacité 80 Plus Gold, des convertisseurs résonnants LLC, une commutation DC-to-DC et les protections électriques les plus courantes, contre les surtensions/sous-tensions, les surchauffes, les surcharges et les courts-circuits. Les connecteurs inclus avec le GEX1050 sont un 24 broches, deux EPS 8+8 broches, huit 6+2 broches PCIe power, douze SATA power, trois Molex, et un Berg.



La société n'a pas révélé le prix.



TECHPOWERUP