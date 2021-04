GIGABYTE lance la carte graphique GeForce RTX 3080 GAMING OC WATERFORCE WB 10G.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, l'un des principaux fabricants de matériel de jeu haut de gamme, annonce aujourd'hui la carte graphique GIGABYTE WATERFORCE - GeForce RTX 3080 GAMING OC WATERFORCE WB 10G alimentée par le GPU NVIDIA GeForce RTX 3080. Que les utilisateurs cherchent à répondre aux exigences de leurs systèmes haut de gamme refroidis à l'eau, ou à profiter des avantages des GPU et CPU refroidis à l'eau, la carte graphique GIGABYTE GAMING OC WATERFORCE est le meilleur choix. GIGABYTE fournit des cartes graphiques refroidies par eau faciles à installer et dont la qualité est garantie pour les PC de bureau.







Avec l'augmentation continue de la consommation d'énergie des CPU, les cartes mères haut de gamme refroidies à l'eau deviennent de plus en plus populaires sur le marché. La carte graphique GIGABYTE GAMING OC WATERFORCE, facile à installer et dont la qualité est garantie, est un choix facile pour maximiser votre puissance graphique. Il suffit d'investir un peu plus que la version refroidie par air de la GAMING OC et vous pourrez profiter des avantages du refroidissement par eau pour le GPU et le CPU. La carte graphique GAMING OC WATERFORCE est équipée d'un GPU overclocké haut de gamme. Elle fournit une solution de refroidissement complète pour tous les composants clés de la carte graphique, en maintenant le GPU, la VRAM et le MOSFET au frais pour assurer un fonctionnement stable en overclock et une plus grande durabilité.







GIGABYTE fournit une qualité professionnelle assemblée en usine, des effets d'éclairage RGB Fusion 2.0, une plaque arrière métallique de protection et des composants certifiés ULTRA DURABLES. Toutes ces caractéristiques font des cartes graphiques GAMING OC WATERFORCE le meilleur choix. La conception du double commutateur physique du BIOS permet aux utilisateurs de choisir entre le mode OC et le mode Standard en fonction de leurs besoins.



Si l'utilisateur remplace la carte graphique refroidie par air par un kit tiers refroidi par eau, il risque d'endommager la carte et la garantie sera annulée. Le bloc d'eau installé par GIGABYTE a été conçu et testé par des professionnels pour dissiper avec précision la chaleur générée par la carte graphique et a une meilleure efficacité de dissipation de la chaleur que les kits tiers.



Nous voulons que vous fassiez l'expérience du meilleur service que vous ayez jamais eu. C'est pourquoi, en plus de notre garantie standard de 3 ans, nous souhaitons vous offrir gratuitement une année supplémentaire de protection pour votre carte graphique. Vous pouvez bénéficier d'une garantie de 4 ans en vous enregistrant sur le site dans les 30 jours suivant votre achat.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP