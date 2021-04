Creative annonce le Sound Blaster GC7 Gaming DAC et Amplificateur.



Creative Technology a annoncé aujourd'hui la sortie de Sound Blaster GC7, le premier DAC et amplificateur de jeu haut de gamme d'une nouvelle série de produits spécialement conçus pour améliorer l'expérience utilisateur des joueurs passionnés, des créateurs de contenu en herbe et des streamers. Les utilisateurs peuvent prendre le contrôle total du jeu en toute simplicité grâce aux commandes intuitives à une main et aux boutons entièrement programmables, et profiter des technologies primées Super X-Fi et Sound Blaster, dans la carte son externe la plus complète de Creative à ce jour.















Entièrement personnalisable avec des commandes rapides et intuitives



Le Sound Blaster GC7 est conçu de manière ergonomique pour être facile à utiliser. Grâce à ses commandes intuitives à une main, les joueurs peuvent effectuer des réglages transparents à la volée et se concentrer sur les bons mouvements pour remporter la victoire. Il est également doté de quatre boutons entièrement programmables, ce qui permet aux utilisateurs de programmer des raccourcis à leur convenance - par exemple, lancer des manœuvres rapides pendant un flux en direct sera un jeu d'enfant sans avoir à se préoccuper des commandes spécifiques. Il s'agit d'une fonctionnalité pratique pour les streamers et les créateurs de contenu, qui peuvent ainsi exécuter des commandes dans le jeu sans interrompre celui-ci.



Les utilisateurs peuvent également personnaliser les boutons avec leurs profils audio préférés pour les jeux, les films et la musique dès le départ. Les utilisateurs peuvent également personnaliser la couleur de l'éclairage RVB sur les boutons de commande à leur convenance.



Le meilleur des deux mondes avec Sound Blaster Acoustic Engine et Super X-Fi



Équipé des technologies primées de traitement audio Sound Blaster de Creative et de la technologie Super X-Fi Headphone Holography, le Sound Blaster GC7 ne se contente pas d'amener les utilisateurs sur le champ de bataille des jeux ; il leur offre également un avantage décisif sur leurs adversaires.



Lorsqu'ils utilisent des haut-parleurs, les utilisateurs peuvent profiter des améliorations audio Sound Blaster telles que Crystalizer et Smart Volume grâce à la suite Acoustic Engine, qui a été peaufinée avec plus de 30 ans d'expérience en matière de traitement audio, pour offrir la signature sonore d'une Sound Blaster haut de gamme. De plus, le mode Scout apporte quelque chose de différent en se concentrant sur la détection grâce à des signaux audio améliorés qui soulignent chaque mouvement au moment où il se produit. Qu'il s'agisse du bruit des ennemis rechargeant leur arme ou du moindre bruit de pas, le mode Scout amplifie les signaux pour que les utilisateurs aient toujours une longueur d'avance sur leurs adversaires.



Lorsqu'il utilise un casque, Super X-FI plonge les utilisateurs dans une holographie audio hyperréaliste qui recrée la même scène sonore étendue qu'un système à plusieurs haut-parleurs. De plus, le nouveau mode SXFI BATTLE de Super X-Fi donne aux utilisateurs une longueur d'avance, car il fournit des signaux audio réalistes qui soulignent non seulement la direction, mais aussi la distance. Les utilisateurs peuvent ainsi localiser avec précision l'emplacement exact de leurs ennemis et obtenir l'avantage concurrentiel dont ils ont tant besoin pour remporter la victoire.



Le Sound Blaster GC7 est un DAC de classe audiophile qui offre un plancher de bruit plus bas, une distorsion plus faible et des effets sonores individuels plus distincts. Les utilisateurs peuvent également lire des flux PCM jusqu'à 24 bits/192 kHz et prendre en charge le surround virtuel 7.1 sur les casques et les haut-parleurs, ainsi que le décodage Dolby Digital, pour une expérience audio cinématographique pour les jeux, les films et la musique.



Communiquez mieux, gagnez plus



Avec GameVoice Mix, les discussions en jeu sont également transparentes et sans problème. Les utilisateurs peuvent régler librement le volume de l'audio du jeu et du chat grâce à une molette de défilement bien placée, de sorte qu'ils peuvent discuter avec leurs coéquipiers sans perturber le jeu.



Tout est connecté



Le Sound Blaster GC7 est intuitif et simple à configurer, avec une compatibilité sur diverses plates-formes - de PC, Mac à PS5, PS4 et Nintendo Switch. Associée à des commandes faciles d'accès, à d'excellentes performances audio et à des fonctionnalités de pointe, la Sound Blaster GC7 a tout du parfait compagnon audio de jeu pour tout joueur passionné, créateur de contenu en herbe ou, streamer.



Prix et disponibilité



Le Sound Blaster GC7 est proposé à un prix attractif de 219 Dollars australiens et est disponible sur le site Creative.com.



TECHPOWERUP