ENERMAX nous propose un nouveau boitier PC : Le MKT50-BB-ARGB.



MAKASHI II MKT50, le maître de l'art de la lumière. Deux bandes lumineuses doubles avec des LED RVB adressables peuvent être contrôlées confortablement via le panneau E/S ou par synchronisation avec la carte mère. L'intérieur spacieux permet l'installation de cartes mères E-ATX. Le panneau latéral sans cadre en verre trempé permet une vue complète des composants. Un système de refroidissement flexible offre la possibilité d'installer des refroidisseurs d'eau avec des radiateurs de 280 et 360 mm ou jusqu'à 8 ventilateurs. Le MAKASHI est la solution parfaite pour les joueurs et les modders qui apprécient un design élégant.























Design







Le boîtier Makashi II MKT50, de couleur noire foncée, est doté de deux bandes de LED intégrées en façade qui émettent des effets arc-en-ciel colorés de 16,8 millions de couleurs. Une fenêtre panoramique en verre trempé sans cadre offre une vue d'ensemble de votre matériel.



Éclairage RVB adressable







Les bandes RVB en façade peuvent changer entre 19 effets lumineux prédéfinis. Les LED RVB peuvent être synchronisées avec les cartes mères compatibles d'ASUS, ASRock, MSI et Gigabyte via des connecteurs RVB adressables. Le boîtier fonctionne également avec Razer Chroma en combinaison avec une carte mère RGB Asrock ou MSI compatible.



(En appuyant sur le bouton de contrôle de la réinitialisation/de l'éclairage pendant 3 secondes, on passe au contrôle M/B).



Fenêtre panoramique en verre trempé







La fenêtre panoramique en verre trempé de 4 mm d'épaisseur est fixée à l'aide de 4 vis à oreilles qui permettent d'accéder facilement aux composants sans outil.



I/O Panel







Le panneau d'E/S facilement accessible sur le dessus du boîtier est équipé de bouchons en caoutchouc anti-poussière couvrant les ports USB et les prises pour casque. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour contrôler les effets RVB.



Refroidissement avancé







La configuration flexible du système de refroidissement prend en charge 3x zones désignées pour l'installation de refroidisseurs liquides supportant des radiateurs de 360, 280, 240, 140 et 120 mm.



Le MAKASHI II MKT50 offre des options de refroidissement flexibles avec jusqu'à 8 ventilateurs.



Arrière (échappement)



- 1 ventilateur de 120 mm (inclus).



Partie supérieure (échappement)



- 2 x ventilateurs de 140 mm/3 x ventilateurs de 120 mm.



Tunnel PSU (évacuation)



- 1 ventilateur de 120 mm.



Avant (admission)



- 3 ventilateurs de 120 mm.



Configuration flexible du système







Le Makashi II MKT50 est compatible avec les cartes mères E-ATX, ATX, Micro-ATX et Mini-ITX. Il est possible d'installer des refroidisseurs de CPU jusqu'à 161 mm et des cartes graphiques jusqu'à 410 mm. Cela offre un large éventail de configurations système.



Installations de stockage







Le MAKASHI II MKT50 offre une large gamme d'options pour diverses applications. Le boîtier prend en charge l'installation de jusqu'à 6 x 2,5″ SSD ou 2x 3,5″ disques durs et 4x 2,5″ SSD. Les périphériques de stockage sont montés derrière la carte mère, sur le côté intérieur ou dans la cage des disques durs. Pour l'installation de blocs d'alimentation plus longs, jusqu'à 200 mm, la cage des disques durs peut être déplacée vers l'avant.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 69.90 euros.



