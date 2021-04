Razer pourrait présenter le premier ordinateur portable AMD de la société.



Razer, le fabricant de divers périphériques de jeu et de PC/ordinateurs portables de jeu, utilise depuis longtemps les processeurs Intel dans ses ordinateurs portables. Cependant, cela pourrait bien changer maintenant. Selon les découvertes de @_rogame, un benchmark 3D Mark a été réalisé avec des processeurs mobiles AMD Ryzen 5000 series "Cezanne". Ce qui est plus intéressant, c'est le système dans lequel il a été exécuté.



Appelé Razer PI411, ce système est officiellement le premier ordinateur portable de Razer alimenté par AMD. Bien que nous n'ayons pas beaucoup de détails à son sujet, nous avons quelques détails de base sur la configuration du système. Pour commencer, l'ordinateur portable est équipé du processeur mobile overclockable Ryzen 9 5900HX d'AMD. Avec un TDP configuré de 45 watts (le maximum est de 54 W), le système n'est probablement pas équipé d'un refroidissement suffisant pour l'overclocking.







Pour ce qui est du reste de l'ordinateur portable, il est équipé du GPU GeForce RTX 3060 de NVIDIA, de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage. Étant donné que cet ordinateur portable a reçu le nom de code PI411, cela pourrait indiquer un modèle de 14 pouces. Cependant, nous ne savons toujours pas s'il va un jour arriver sur les étagères des consommateurs. Étant donné que Razer n'a jamais proposé une option de CPU AMD, il pourrait simplement s'agir d'un échantillon d'ingénierie que la société expérimentait, nous devons donc attendre pour en savoir plus.



TWITTER (Rogame)