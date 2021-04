ASUS annonce le Mini-PC PB62.



ASUS annonce aujourd'hui le Mini-PC PB62, un ordinateur durable qui offre de puissantes performances pour assurer la flexibilité, l'extensibilité et les performances nécessaires à une gamme d'applications professionnelles, notamment l'affichage numérique, les systèmes de point de vente (POS), les kiosques et les distributeurs automatiques intelligents. Le Mini-PC PB62 est alimenté par le tout dernier processeur Intel Core jusqu'à la 11e génération et la mémoire rapide DDR4 3200 MHz.















Conçu pour la performance : Intel Core de 11e génération, mémoire DDR4 3200 MHz et Intel Optane



Avec les derniers processeurs Intel Core i7 de 11e génération, le mini-PC PB62 peut être équipé d'un processeur de 35 ou 65 watts - il est donc prêt à être spécifié pour une efficacité suprême ou des performances maximales. Le PB62 prend également en charge la mémoire Intel Optane H20, une technologie qui améliore considérablement les vitesses de stockage et permet d'accéder plus rapidement aux documents, photos, vidéos et applications fréquemment utilisés, tout en améliorant les performances globales du système pour maximiser la productivité et l'efficacité.



Jusqu'à 64 Go de mémoire DDR4 à 3200 MHz garantissent un fonctionnement multitâche fluide, et une conception à trois niveaux de stockage avec un SSD M.2 PCIe 4.0 x4, un SSD M.2 PCIe 3.0 x4 et un disque dur de 2,5 pouces offre le mélange parfait de transferts de données rapides et de capacité de stockage élevée pour gérer les tâches informatiques intensives.



Durabilité de niveau militaire : Testé selon les normes militaires MIL-810H pour une qualité exceptionnelle



Le mini-PC PB62 est construit pour durer, avec une durabilité de niveau militaire. Testé selon la dernière et rigoureuse norme MIL-STD-810H, le PB62 est soumis à des températures, une altitude et une humidité extrême, et subit des chutes et des vibrations répétées pour garantir qu'il est apte à fonctionner même dans des conditions difficiles.



Une nouvelle sélection de châssis : Le tout nouveau boîtier blanc est conçu pour s'adapter à un environnement flexible



Avec sa taille compacte et sa conception de montage compatible VESA, le Mini-PC PB62 est parfait pour une utilisation dans les bureaux, les hôpitaux ou les commerces. Et maintenant, pour la première fois dans la série des Mini-PC ASUS, le PB62 est disponible en deux couleurs au choix - noir classique ou blanc éclatant - de sorte qu'il est prêt à se fondre dans n'importe quel environnement. Il comprend même une fente de verrouillage Kensington intégrée et une conception de cadenas à œillet, offrant une sécurité prête à l'emploi pour toute situation.



Une connectivité complète : Une sélection étendue de ports d'E/S pour un large éventail de scénarios d'utilisation



Le mini-PC ASUS PB62 offre une connectivité rapide et pratique avec quatre ports USB 3.2 Gen 2 Type-A et un port 3.2 Gen 1 Type-C sur le panneau avant, plus un port USB 3.2 Gen 1 et deux ports USB 2.0 sur le panneau arrière. En outre, un port configurable permet à l'utilisateur d'ajouter des fonctionnalités HDMI 2.0, VGA, COM, DisplayPort ou LAN afin de créer la solution idéale pour tous les besoins - de la signalisation et des systèmes de point de vente aux kiosques et aux distributeurs automatiques intelligents. Les dernières technologies WiFi 6 et Bluetooth 5.2 sont également intégrées pour une vitesse, une simplicité et une stabilité sans fil supérieur.



Des images époustouflantes : Graphismes 4K époustouflants avec prise en charge de jusqu'à trois écrans simultanés



Le Mini-PC PB62 est équipé de la carte graphique Intel UHD 630 intégrée, ce qui lui permet d'afficher des vidéos et des images dans une résolution 4K UHD époustouflante. Avec deux connecteurs DisplayPort et un port configurable, le PB62 permet également d'étendre facilement l'espace de travail à trois écrans.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP