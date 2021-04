Les spécifications et les performances du GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 3050/3050 Ti ont été dévoilées.



Les GPU pour ordinateurs portables NVIDIA RTX 3050 et RTX 3050 Ti sont la nouvelle génération de GPU de milieu de gamme de NVIDIA pour le secteur des ordinateurs portables et remplaceront bientôt les GTX 1650 et GTX 1660 Ti. Les nouvelles cartes graphiques auront un TDP réglable de 35 à 80 watts, ce qui aura un impact important sur les performances et l'autonomie de la batterie.











La RTX 3050 comprendra 2 048 cœurs CUDA et une horloge de base comprise entre 713 MHz et 1 530 MHz, tandis que l'horloge d'accélération variera de 1 057 MHz à 1 740 MHz en fonction du TDP sélectionné. La RTX 3050 Ti augmente le nombre de cœurs à 2 560 avec des horloges de base similaires de 735 MHz à 1 463 MHz et des horloges d'appoint de 1 035 MHz à 1 695 MHz. Les deux cartes disposeront de 4 Go de mémoire GDDR6 avec une bande passante de 88 Go/s. Nous avons une bonne idée des performances attendues de ces cartes, avec des fuites de tests synthétiques et de jeux plaçant la RTX 3050 Ti près de la RTX 2060 Max-Q, tandis que la RTX 3050 de base échange des coups avec la GTX 1660 Ti Max-Q.



Voici les fiches techniques :







