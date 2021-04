DOOM Eternal : The Ancient Gods, Part II.







Editeur(s)/Développeur(s) : id Software/Bethesda Softworks.



Sortie France : 18 mars 2021.



Genre(s) : FPS/Shooter.



Classification : Interdit au moins de 18 ans.















Résumé : DOOM Eternal - The Ancient Gods, Part II est le second DLC en standalone de Doom Eternal. Comme la première partie sortie cinq mois plus tôt, cette Part II propose aux joueurs de parcourir de nouveaux environnements, de relever de nouveaux défis, et évidemment de broyer du démon à tour de bras. Des versions remises au goût du jour de démons bien connus sont d'ailleurs de la partie.



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



JEUXVIDEO