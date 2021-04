Les spécifications de la série AMD Ryzen 5000G ont été repérées.



La série Ryzen 5000 d'AMD a fait grand bruit lors de son lancement l'année dernière, augmentant rapidement le profil de la plateforme de bureau d'AMD et entraînant bien sûr des pénuries dans le monde entier, car ils se sont vendus comme des petits pains. Le CES 2021 a vu le dévoilement des APU Ryzen 5000H et 5000U pour ordinateurs portables, dotés de l'architecture CPU Zen 3 mais conservant la partie graphique Vega de la génération précédente. Aujourd'hui, les spécifications de l'équivalent pour ordinateurs de bureau semblent avoir fait l'objet d'une fuite, détaillant les noms de modèles et les spécifications d'une prochaine série Ryzen 5000G.







L'information nous parvient par l'intermédiaire de @ momomo_us, une source de longue date de tout ce qui concerne le matériel PC, et comme d'habitude, elle doit être prise avec un grain de sel.







Les APU Cezanne d'AMD pour les ordinateurs portables intègrent la microarchitecture Zen 3 avec des cœurs graphiques GCN de classe Vega sur une matrice monolithique. Les modèles connus sont fabriqués sur le processus 7nm de TSMC, avec jusqu'à huit cœurs de CPU et huit unités de calcul graphique (sur la base du modèle phare Ryzen 5000H). À en juger par la fuite, les homologues APU Cezanane de classe bureautique sont étroitement alignés avec ces frères et sœurs mobiles.



Le haut de gamme Ryzen 7 5700G a des spécifications similaires à celles des 5900HS et HX, avec une horloge de base plus élevée et une fréquence de boost identique de 4,6 GHz. Les performances réelles peuvent différer considérablement, car l'algorithme de boost dépend fortement de la solution de refroidissement, un aspect pour lequel on s'attend à ce que les systèmes de bureau aient un avantage.



Un autre point à noter est que le Ryzen 3 5300G pourrait être un Renoir plutôt qu'un Cézanne. Son cache L3 (8 Mo) est deux fois moins important que celui des composants Cezanne typiques, mais il correspond aux modèles Renoir de la série 4000G, ainsi qu'aux APU inférieurs de la série 5000H qui sont connus pour être basés sur l'ancienne architecture.



On ne sait pas encore quand, ni même si ces APU parviendront aux consommateurs par le biais des canaux de vente au détail de composants de bricolage ou de SI. Les unités APU de la série Ryzen 4000G étaient généralement limitées aux canaux OEM dans les variantes grand public et PRO, et il pourrait en être de même pour ces processeurs. Ce serait dommage, car Ryzen a un grand trou dans sa pile de produits de bureau qui devrait être en mesure d'accueillir facilement ces puces.



