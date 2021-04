MSI nous propose : Les Summit E13 Flip Evo et Summit E16 Flip anisi que le MSI Pen.



MSI a officiellement dévoilé ses derniers ordinateurs portables convertibles " Best of CES 2021 ", le Summit E13 Flip Evo et le Summit E16 Flip, tous deux conçus selon la loi du Golden Ratio, aux côtés des gadgets du stylo exclusif MSI Pen, qui est également lauréat des prix d'innovation du CES, et de la station d'accueil USB-C Gen 2. Les nouveaux produits constituent la meilleure solution pour les professionnels afin de réaliser le style de travail le plus flexible, mobile et polyvalent.







MSI Summit E13 Flip Evo : le meilleur du CES 2021







Le Summit E13 Flip Evo, récompensé par le prix "Best of CES 2021", a illustré la loi du "Golden Ratio". L'ordinateur portable Summit E13 Flip Evo 2-en-1 de 13 pouces, léger et polyvalent, représente une perfection esthétique impeccable. Du logo et de son emplacement le plus proéminent à l'écran 16:10, qui permet d'élargir l'espace de lecture pour améliorer l'efficacité du travail, tous sont conçus selon la règle du Golden Ratio.



Le châssis de l'ordinateur portable est également un chef-d'œuvre artistique conçu par un processus d'usinage CNC. Il est doté d'une charnière ergonomique à 360 degrés pour des scénarios de travail variables. Le boîtier spécial Ink-Black ou Pure-White aux bords brillants et profilés reflète la confiance des utilisateurs et la gravure en ligne brossée met en valeur le goût extraordinaire de l'élite des affaires.



Même pour les ordinateurs portables professionnels, MSI tient à fournir d'excellentes performances. Vérifié par la plateforme Intel Evo, le Summit E13 Flip Evo garantit des performances exceptionnelles. Doté du tout dernier processeur Intel Core i7 de 11e génération et de la carte graphique Intel Iris Xe, il offre des performances de haut niveau tout en restant léger et portable, avec un gain de performances pouvant atteindre 10 % par rapport aux ordinateurs portables de même catégorie. Plus incroyable encore, le Summit E13 Flip Evo offre jusqu'à 20 heures d'autonomie de batterie pour une mobilité optimale sans compromis. En outre, c'est le tout premier ordinateur portable à être équipé de la toute dernière technologie Wi-Fi 6E pour offrir une vitesse étonnante tout en maintenant le réseau fluide et stable, même en cas de partage du réseau avec de nombreux utilisateurs.







MSI chérit le temps précieux des élites professionnelles, c'est pourquoi le Summit E13 Flip Evo offre de multiples boosters de productivité comme le Thunderbolt 4 qui vous permet de recharger rapidement vos appareils, de transférer des données à 40 Gbps pour atteindre une connectivité ultime. Le SSD PCIe Gen4 booste efficacement le flux de travail quotidien et offre même une meilleure fiabilité et intégrité du signal pour des performances améliorées.







Plus important encore, les informations confidentielles seront soigneusement protégées par un système de sécurité de niveau entreprise tel que le TPM2.0 matériel. De plus, pour faire face à la tendance croissante des vidéoconférences, la webcam du Summit E13 Flip Evo offre une triple protection sans précédent avec : un voyant lumineux, une touche d'activation/désactivation et un interrupteur physique bien pensé sur le côté de l'ordinateur portable. Les fonctions les plus importantes sont l'annulation du bruit MSI AI Noise Cancellation et le Noise Reduction CAM, qui permettent de réduire le bruit acoustiquement et visuellement afin de créer un environnement de travail professionnel ininterrompu pour les réunions constantes.



Voici la fiche technique du Summit E13 Flip Evo :



- Processeur : Processeur Intel Core i7-1185G7 jusqu'à la 11e génération avec graphique Intel Iris Xe,

- Affichage : 13,4" FHD+ (1920x1200), 16:10, IPS-Level, écran tactile, support du stylet MSI,

- Mémoire : LPDDR4x-4267 embarquée, jusqu'à 32 Go, double canal,

- Stockage : 1 x NVMe M.2 SSD par PCIe Gen4,

- Webcam : IR type HD (30fps@720p) avec réduction du bruit Cam,

- Mise en réseau : Intel Wi-Fi 6E AX210+ Bluetooth 5.2.



Ports E/S :



- 2 x Thunderbolt 4 Type-C (support USB3.2 Gen2/charge DP/PD),

- 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C,

- 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A,

- 1 x lecteur de carte Micro SD (caché).



- Sécurité : Trusted Platform Module(TPM) 2.0, interrupteur de verrouillage de la webcam,

- Capteur : Lecteur d'empreintes digitales/Capteur de lumière ambiante/Gyroscope/Accéléromètre/Magnétomètre,

- Clavier : Clavier unique rétroéclairé (blanc),

- Audio : 2 × haut-parleurs 2W/1× combo audio Hi-Res Audio Ready, Nahimic,

- Batterie/Adaptateur : 4 cellules, Li-Polymer, 70Whr/65W,

- Dimensions : 300.2(W) x 222.25(D) x 14.9(H) mm,

- Poids : 1.35 Kg,

- Couleurs : Blanc pur/Noir d'encre.



En savoir plus sur le MSI Summer E13 Flip Evo : Cliquez ICI.



MSI Summit E16 Flip : L'ordinateur portable 16" 2-en-1 le plus fin du monde







La série Summit de MSI se décline également en une version plus grande, le Summit E16 Flip. Il s'agit jusqu'à présent de l'ordinateur portable convertible le plus fin du marché des ordinateurs portables 2-en-1 de 16 pouces. Il arbore un design en noir d'encre qui se fond dans n'importe quel bureau, et ses bords profilés en forme de diamant lui confèrent un aspect beaucoup plus élégant et haut de gamme que la plupart des ordinateurs portables professionnels.



En plus d'être doté de toutes les excellentes caractéristiques du Summit E13 Flip Evo, le Summit E16 Flip est équipé des dernières cartes graphiques NVIDIA, ce qui lui permet de gérer les travaux de calcul intensif. Une autre particularité du Summit E16 Flip est la nouvelle conception thermique exclusive de MSI, "Dynamic Cooler Boost". Le système ne produit qu'un son de 35dB même lorsque le CPU est à pleine charge, alors que les ordinateurs portables concurrents génèrent en moyenne entre 45 et 60dB.



MSI Pen







Pour les professionnels qui souhaitent une productivité maximale, le stylet MSI permet aux utilisateurs d'exprimer librement leurs idées. C'est le premier stylet primé qui a remporté le prix du CES 2021. Sa conception minimaliste et stable, entièrement métallique, affiche des proportions parfaites, comme un stylo à plume. À l'intérieur, le stylet MSI offre une sensibilité à la pression de 4096 niveaux et est équipé de la technologie MPP2.0, qui assure une connexion plus stable.



Il combine un stylet et une télécommande de présentation pour tout moment et en tout lieu. Se démarquant de la concurrence, MSI Pen Control permet aux utilisateurs de personnaliser les fonctions du bouton du stylet et, plus pratique, affiche l'autonomie de la batterie à l'écran. Ces conceptions bien pensées offrent une expérience utilisateur fluide et transparente et stimulent la productivité. Profitez désormais des avantages des méthodes traditionnelles et modernes de prise de notes au sein d'un seul et même appareil.



Station d'accueil USB-C Gen2 de MSI







Pour faire face aux environnements professionnels difficiles, vous avez besoin d'un style de travail flexible et mobile. La nouvelle station d'accueil USB-C Gen2 de MSI évite aux utilisateurs d'avoir un espace de travail désordonné et regroupe tous les appareils dans un seul boîtier d'accueil dédié. Elle peut connecter jusqu'à 3 écrans et dispose de 5 ports USB supplémentaires pour permettre aux utilisateurs d'atteindre une efficacité de travail inégalée.



Il répond non seulement à vos besoins en matière de puissance de sortie de 100W, mais aussi de transmission de données et de vidéo 4K, il maintient le professionnalisme et apporte une plus grande productivité, aidant les utilisateurs à gagner plus de temps pour atteindre le sommet de leur carrière.





Les ordinateurs portables Summit E13 Flip Evo et Summit E16 Flip n'aident pas seulement les utilisateurs à économiser leur budget s'ils souhaitent à la fois une tablette et un ordinateur portable. De plus, les ordinateurs portables facilitent la vie des utilisateurs en configurant des fonctions complètes répondant aux exigences de l'élite professionnelle et des utilisateurs quotidiens qui veulent réussir.



VORTEZ