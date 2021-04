Les INTEL HD Drivers passent en version DCH 27.20.100.9316.



Ce téléchargement installe le pilote graphique Intel pour les 6e, 7e, 8e, 9e, 10e et 11e générations, Apollo Lake, Gemini Lake, Amber Lake et Whiskey Lake.



Le pilote Intel HD Graphics est la dernière version des pilotes Intel HD Graphics sous Windows. Les pilotes prennent en charge les graphiques HD sur les processeurs Intel Core i3, Core i5, Core i7, divers Pentium et Celeron. Il s'agit du pilote recommandé pour la version d'accès anticipé du tout nouveau centre de commande graphique d'Intel. S'il n'est pas déjà installé, ce pilote ajoutera l’Intel Graphics Command Center au système.







Référence des OS supportés :



- Microsoft Windows 10-64 - Mise à jour Fall Creators Update (1709)(RS3),

- Microsoft Windows 10-64 - Mise à jour d'avril 2018 (1803)(RS4),

- Microsoft Windows 10-64 - Mise à jour d'octobre 2018 (1809)(RS5),

- Microsoft Windows 10-64 - Mise à jour de mai 2019 (1903)(19H1),

- Microsoft Windows 10-64 - Mise à jour de novembre 2019 (1909)(19H2),

- Microsoft Windows 10-64 - Mise à jour de mai 2020 (2004)(20H1),

- Microsoft Windows 10-64 - Mise à jour d'octobre 2020 (20H2).



Plate-forme prise en charge :



- Famille de processeurs Intel Coretm de 6e génération (nom de code skylake) (rs3+),

- Famille de processeurs Intel Coretm de 7e génération (nom de code Kaby Lake) (rs3+),

- Processeurs Intel Coretm de 8e génération (nom de code Kaby Lake-r, Coffee Lake) (rs3+),

- Famille de processeurs intel coretm de 9e génération (nom de code coffee lake-r) (rs3+),

- Apollo lake (rs3+),

- Amber lake (rs3+),

- Gemini Lake (rs3+),

- Whisky lake (rs3+),

- Comet lake (rs3+),

- Famille de processeurs intel coretm de 10e génération (nom de code ice lake) (rs3+),

- Processeur intel coretm avec technologie hybride intel (nom de code lakefield) (19h2+),

- Famille de processeurs intel pentium (nom de code jasper lake) (19h2+),

- Famille de processeurs intel celeron (nom de code jasper lake) (19h2+),

- Famille de processeurs intel coretm de 11e génération (nom de code tiger lake) (19h2+),

- Famille de cartes graphiques dédiées intel iris xe (nom de code dg1) (20h1+),

- Famille de processeurs intel(r) core(tm) de 11e génération (nom de code rocket lake) (20h2+).



Informations sur les modifications



FAITS MARQUANTS : Correction d'un crash survenu lors du lancement d'Outriders sur carte graphique Intel Iris Xe Max. Amélioration du temps de chargement de Death Stranding sur carte Intel Iris Xe. Corrections de la stabilité de DaVinci Resolve sur carte Intel Iris Xe Max. Améliorations du temps de chargement des jeux pour Death Stranding sur les cartes graphiques Intel Iris Xe.



Pour les télécharger : Cliquer ICI.



