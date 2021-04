Le patch 5.5 de Final Fantasy XIV est détaillé, de nouvelles informations sur la version PS5 et des séquences hors écran sont révélées.







La prochaine grande extension de Final Fantasy XIV, intitulée Endwalker, sera lancée plus tard cette année, mais avant cela, Square Enix prépare le terrain avec une grande mise à jour en deux parties. Aujourd'hui, lors du dernier stream "Letter from the Producer" avec Naoki Yoshida, de nouveaux détails ont été révélés sur la mise à jour 5.5, qui comprendra une nouvelle entrée dans la série de raids "YoRHa : Dark Apocalypse" inspirée de NieR, de nouvelles quêtes scénarisées, des épreuves, un donjon supplémentaire, des mises à jour de l'artisanat et du mode Explorateur, et bien plus encore. Quelques détails supplémentaires sur la version PS5 de Final Fantasy XIV, qui sera lancée en bêta ouverte avec le patch 5.5, ont également été révélés. Vous pouvez découvrir ci-dessous une nouvelle bande-annonce de Final Fantasy XIV patch 5.5 "Death Unto Dawn".



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Voici tout ce que vous pouvez attendre du patch 5.5 de Final Fantasy XIV :



- Nouvelles quêtes du scénario principal - Les perspectives de paix pourraient bientôt tomber en ruine, alors que Fandaniel et les Telophoroi complotent pour recréer les derniers jours, et que des tours inquiétantes s'élèvent aux quatre coins du royaume. Avec les serviteurs du chaos qui s'amassent à chaque tournant, les Scions découvriront-ils leur complot avant qu'il ne soit trop tard ?

- Nouveau raid d'alliance : la tour de Paradigm's Breach - Le troisième chapitre de la série de raids d'alliance YoRHa : Dark Apocalypse inspirée de NieR.

- Fin de la ligne de quête "Sorrow of Werlyt" - Avec son armure en adamantine et son cœur rouge sang, l'arme de diamant est l'aboutissement d'innombrables sacrifices et de souffrances indicibles. Lorsque le triomphe ultime du projet d'arme monstrueuse de la VIIe Légion s'abat sur Werlyt, qui sera sauvé et qui tombera ?

- Nouvelle épreuve : Le pont des nuages - Les joueurs peuvent affronter la redoutable arme de diamant dans cette dernière épreuve, qui sera disponible en difficulté normale et extrême.

- Nouveau donjon : Paglth'an - Les joueurs peuvent s'attaquer à ce nouveau donjon historique aux côtés d'autres aventuriers ou d'un groupe de personnages non joueur grâce à la compatibilité du système de confiance.

- Mise à jour de la quête "Sauver la reine" - Cette dernière mise à jour comprend une nouvelle zone de terrain, "Zadnor", une augmentation du plafond de rang de résistance, une amélioration finale des armes de résistance et bien plus encore.

- Nouvelle épreuve irréelle - Le prochain primal sous tension, le Léviathan, est revenu de A Realm Reborn pour terroriser les héros de niveau 80, leur offrant un défi de taille et des chances de récompenses uniques.

- Mises à jour pour les artisans - Les artisans de haut niveau peuvent s'attendre à du nouveau contenu dans le patch 5.5 qui leur permettra d'obtenir des succès spéciaux et des outils d'artisanat uniques.

- Mise à jour sur la restauration d'Ishgard - À l'aube d'une nouvelle ère en Ishgard, des sommités de tout Eorzea ont été invitées au Firmament pour prendre part à une cérémonie commémorant cet événement capital. Les joueurs peuvent obtenir des récompenses en participant à des événements axés sur la collecte et l'artisanat qui se dérouleront pendant ces célébrations périodiques.

- Mise à jour du "Mode Explorateur" - La fonctionnalité du Mode Explorateur sera étendue pour inclure les donjons de niveau 70. Le mode Explorateur permet aux joueurs d'explorer les donjons sans danger pour réaliser des captures d'écran saisissantes et amusantes tout en permettant l'utilisation de montures et de serviteurs. Les joueurs pourront aussi désormais utiliser des actions de performance dans les donjons, comme jouer d'un instrument de musique.

- Mises à jour des actions de performance - Un nouvel instrument sera ajouté avec le patch 5.55.

- Ajustements de tâches pour les actions PvE et PvP, nouvelles livraisons personnalisées, nouvelles montures et plus encore.



Comme nous l'avons mentionné, Square Enix a également révélé plus de détails sur la version PS5 de Final Fantasy XIV - en plus du support 4K et d'une fréquence d'images plus élevée, Square Enix promet également un retour haptique complet vis-à-vis de la manette DualSense, un son 3D et un nouveau jeu de trophées. Vous pouvez découvrir les premières images de FF14 sur PS5 via le livestream du producteur, ci-dessous.



Pour voir la vidéo : Cliquez ICI.



Final Fantasy XIV est disponible dès maintenant sur PC et PS4. La bêta ouverte PS5 et la première partie du patch 5.5 arriveront le 13 avril 2021. L'extension Endwalker est prévue pour cet automne.



WCCFTECH