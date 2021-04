TECHPOWERUP nous propose le test : NVIDIA PCI-Express Resizable BAR Performance Test.



Par le biais de la mise à jour de son pilote GeForce 465, NVIDIA a officiellement introduit la fonctionnalité PCI-Express Resizable BAR dans ses cartes graphiques GeForce RTX 30-series "Ampere". Cette fonction a été inventée par PCI-SIG, les gardiens du bus PCI-Express, mais n'est devenue pertinente pour le PC que lorsque AMD a décidé de la rebaptiser "AMD Smart Access Memory" (que nous avons examinée séparément ici) et de l'introduire avec les cartes graphiques Radeon RX 6000 série RDNA2. C'est probablement à ce moment-là que NVIDIA s'est rendu compte qu'elle pouvait aussi implémenter cette fonction pour obtenir des performances supplémentaires pour les GeForce.







Comment fonctionne la BAR redimensionnable ?



Jusqu'à présent, votre CPU ne pouvait voir la mémoire de votre carte graphique qu'à travers des ouvertures de 256 Mo (c'est-à-dire 256 Mo à la fois). Imaginez que vous êtes dans une pièce sombre et que vous disposez d'une minuscule lampe de poche qui ne peut éclairer qu'une petite partie de la page d'un livre qui vous est destiné. Vous pouvez toujours lire la page entière, mais vous devez déplacer la lampe de poche là où vous cherchez. Le BAR redimensionnable équivaut à éclairer toute la pièce avec une lampe.



Cela devient encore plus important si vous considérez qu'avec les API modernes, plusieurs transferts de mémoire du CPU vers le GPU peuvent être actifs en même temps. Avec une seule petite ouverture, ces transferts doivent être exécutés en séquence - si toute la VRAM est mappée, ils peuvent fonctionner en parallèle. Pour revenir à notre exemple de lecture dans le noir, supposons maintenant que plusieurs personnes essaient de lire un livre, mais qu'elles n'ont qu'une seule lampe de poche. Chacun doit attendre son tour, éclairer le livre, lire un bout de texte, puis passer la torche à la personne suivante. Avec la BAR redimensionnable activée, tout le monde peut lire le livre en même temps.



La taille de 256 Mo de l'ouverture est arbitraire et remonte à l'ère 32 bits, lorsque l'espace d'adressage était limité. Même avec la transition vers x86-64, la limite est restée, car les nouvelles API graphiques 3D telles que DirectX 11 s'appuient moins sur la mise en miroir des données entre la mémoire système et la mémoire vidéo. La raison principale pour laquelle personne n'a pris la peine d'implémenter Resizable BAR jusqu'à présent est peut-être que les GPU modernes disposent d'une bande passante de mémoire vidéo tellement énorme que le fait de lire la mémoire à travers les ouvertures n'avait qu'un impact minimal sur les performances. Ce n'est que maintenant que NVIDIA et AMD estiment que la puissance de calcul de leurs GPU a largement dépassé leurs besoins en bande passante mémoire.







Pour utiliser Resizable BAR, une poignée de conditions doivent être remplies. Tout d'abord, vous devez disposer d'un processeur moderne qui la prend en charge. Dans le camp AMD, les processeurs Ryzen 3000 "Zen 2" et Ryzen 5000 "Zen 3" le prennent en charge. Dans le camp Intel, la prise en charge matérielle remonte techniquement à la 4e génération "Haswell", mais la plupart des fournisseurs de cartes mères, pour une raison ou une autre, ont limité leur BAR Resizable permettant les mises à jour du BIOS aux chipsets de la série 300, ou aux architectures de la 8e génération "Coffee Lake" (et ultérieures), ainsi qu'aux X299, ou aux HEDT de la 7e génération "Skylake-X" (et ultérieures). Vous aurez également besoin d'une carte graphique compatible - NVIDIA RTX 30-series ou AMD RX 6000 series. Enfin, votre PC doit démarrer en mode UEFI avec CSM désactivé pour la prise en charge du GOP UEFI. Une fois ces conditions remplies, vous devrez activer Resizable BAR dans le programme de configuration UEFI de votre carte mère.







Il existe plusieurs méthodes pour vérifier si la barre de redimensionnement est activée. La plus simple est d'utiliser GPU-Z, qui affiche désormais l'état de la barre redimensionnable sur son écran principal. Les autres options sont d'utiliser le Panneau de configuration de NVIDIA et le Gestionnaire de périphériques de Windows.



Dans cette revue, nous allons tester quatre modèles NVIDIA GeForce RTX 30-series Ampere-RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070, et RTX 3060 Ti, toutes des cartes Founders Edition. Pour chacune d'entre elles, la fonction Resizable BAR sera activée et désactivée, sur l'ensemble de notre suite de tests composée de 22 jeux avec une grande diversité de moteurs de jeux et d'API.



