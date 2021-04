ASUS nous propose un nouvel écran portatif : Le ZenScreen MB16ACV.



Il s'agit du premier moniteur portable au monde à être doté d'un traitement antibactérien durable à base d'argent ionique intégré dans la lunette et à l'arrière du moniteur pour empêcher jusqu'à 99,9 % de la croissance et de l'adhérence des bactéries. Le traitement est conforme aux normes de test JIS Z 2901 et ISO 22196 afin de réduire potentiellement la propagation des bactéries nocives et de préserver la sécurité des utilisateurs lorsqu'ils travaillent en déplacement.



























Cet élégant moniteur portable ne pèse que 0,83 kg, a un profil ultra-mince de 10,5 mm et utilise une solution innovante de signal hybride USB-C pour la compatibilité avec les ordinateurs portables via USB Type-C et Type-A. Il prend en charge le logiciel ASUS DisplayWidget qui détecte l'orientation du moniteur et passe automatiquement du mode paysage au mode portrait. Pour plus de commodité, le ZenScreen MB16ACV comprend une béquille pliable et une prise pour trépied. Traitement antibactérien.



Le ZenScreen MB16ACV est le premier moniteur portable au monde à être doté d'un traitement à l'argent ionique intégré dans les cadres et à l'arrière du moniteur pour offrir une protection antibactérienne durable, inhibant jusqu'à 99,9 % de la croissance et de l'adhésion bactérienne afin de garder les zones clés du moniteur propres et hygiéniques. Ce traitement a été testé conformément aux normes de mesure de l'activité antibactérienne JIS Z 2801 et ISO 22196 : 2011, et réduit potentiellement la propagation des bactéries nocives.



Travaillez dans le confort



Le ZenScreen MB16ACV utilise une connexion innovante USB-C à signaux hybrides qui gère à la fois l'alimentation et les signaux vidéo via un seul câble. Sa conception réversible, qui peut être relevée dans tous les sens, permet de se connecter rapidement à des ordinateurs portables et à d'autres appareils compatibles. Il prend en charge le mode alternatif DisplayPort et les signaux USB 3.0, et inclut un pilote pour la prise en charge de l'USB Type A.



Une béquille pliable permet de poser le moniteur sur n'importe quelle surface plane et de l'incliner facilement pour obtenir des angles de vue et des positions de travail confortables. Pour plus de commodité, il existe également une prise filetée de 1/4 de pouce à l'arrière pour fixer le ZenScreen MB16ACV à un trépied ou à un support de table. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur portable, le logiciel ASUS DisplayWidget détecte automatiquement l'orientation du ZenScreen MB16ACV et passe du mode paysage au mode portrait. Le premier est idéal pour les présentations et les feuilles de calcul, tandis que le second offre une vue parfaite des documents, des livres ou des sites Web.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



THE GURU3D