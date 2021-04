ROCCAT présente le clavier de jeu Vulcan Pro Optical-Tactile RGB.



ROCCAT élargit sa série de claviers de jeu Vulcan primés avec un nouveau modèle de clavier de jeu Vulcan Pro Optical-Tactile RGB doté de la technologie révolutionnaire Titan Optical Switch de ROCCAT. Le Titan Optical Switch offre une vitesse et une précision inégalées avec des taux de réponse jusqu'à 100 fois plus rapides que les commutateurs mécaniques conventionnels et une durée de vie plus longue. Le ROCCAT Vulcan Pro Optical-Tactile RGB est doté d'un éclairage RGB intelligent et vibrant, alimenté par l'éclairage ROCCAT AIMO RGB.







Voici une vidéo de présentation : Cliquez ICI.



"Les joueurs PC sérieux disposent désormais de deux options de commutateurs optiques très rapides - Tactile ou Linear - pour le Vulcan Pro, qui est notre clavier le plus rapide à ce jour. Certains joueurs sur PC apprécient la facilité d'utilisation de nos commutateurs Speed, tandis que d'autres préfèrent un retour d'information un peu plus important, et c'est là que les commutateur Tactile entrent en jeu. Quelle que soit votre préférence, les claviers Vulcan Pro sont très agréables à utiliser, ils sont superbes sur votre bureau grâce à leur éclairage RVB AIMO et ils offrent un véritable avantage en étant plus rapides que la concurrence".



- René Korte, fondateur de ROCCAT et directeur général des produits PC chez Turtle Beach.



Commutateur optique Titan



ROCCAT est la première entreprise du secteur à concevoir un commutateur optique avec une sensation mécanique. Le Titan Switch Optical permet un actionnement à la vitesse de la lumière et une précision incroyable. Il s'ajoute à un ensemble de fonctionnalités comprenant des commandes audio de type mixeur, un repose-poignet détachable, l'éclairage ROCCAT AIMO et une plaque d'aluminium de renfort. Le Titan Optical Switch offre également une durabilité de 100 millions de frappes grâce à son design sans contact.



Comparaison du Titan Optical Switch :



- ROCCAT Titan Switch Optical - Linear (1.4 mm actuation),

- ROCCAT Titan Switch Optical - Tactile (1.8 mm d'actionnement).



Prix et disponibilité



Le clavier de jeu Vulcan Pro Optical-Tactile RGB de ROCCAT est disponible chez les détaillants participants aux États-Unis pour un prix de vente conseillé de 199.99 Dollars et sera disponible dans certaines régions de l'UE plus tard cette année.



Pour en savoir plus sur les claviers de jeu de la série Vulcan Pro de ROCCAT, rendez-vous à l'adresse suivante : Cliquez ICI.



VORTEZ