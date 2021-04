La mémoire HyperX Predator DDR4 établit un record mondial d'overclocking à 7156MHz.

La mémoire HyperX Predator DDR4 établit un record mondial d'overclocking à 7156 MHz.



HyperX a annoncé que la mémoire HyperX Predator DDR4 a été utilisée pour établir un nouveau record mondial d'overclocking pour la fréquence de mémoire DDR4 la plus rapide à 7156 MHz. Le record du monde pour la fréquence la plus élevée a été établi par l'équipe MSI OC Team à Taiwan en utilisant un module HyperX 4600 MHz Predator DDR4 8G (numéro de pièce : HX446C19PB3K2/16) sur une carte mère MSI MEG Z590I UNIFY utilisant un CPU Intel Core i9-11900KF @ 3.50 GHz de 11ᵉ génération.







Au moment de cette publication, la fréquence record est affichée sur HWBOT, le site des passionnés de PC à la recherche de nouvelles, d'astuces et d'informations sur l'overclocking, les benchmarks et les compétitions.







"Nous sommes extrêmement ravis et humbles de faire partie de cette réalisation exemplaire d'overclocking DDR4", a déclaré Kristy Ernt, DRAM business manager, HyperX. "Nos ingénieurs travaillent en permanence pour améliorer les rendements de mémoire à plus haute vitesse afin d'apporter des solutions plus rapides en repoussant les limites qui battent des records de performance et apportent les meilleurs produits de leur catégorie à notre communauté de mémoire de jeu."



















Voici le lien de validation : Cliquez ICI.



Mémoire HyperX Predator DDR4



La mémoire HyperX Predator DDR4 haute performance associe un style audacieux et agressif ̶ ; les fréquences disponibles à l'achat ont été étendues à 4800 MHz ainsi que des latences de CL12-CL19. Les modules de mémoire HyperX sont Intel XMP-ready et ses profils certifiés sont optimisés pour les derniers chipsets d'Intel et sont également compatibles avec de nombreux chipsets récents d'AMD.



Disponibles sous forme de modules simples de 8 à 32 Go et de kits de deux, quatre et huit avec des capacités de 16 à 256 Go, les mémoires HyperX Predator DDR4 sont testées à 100% en usine pour leur vitesse et bénéficient d'une garantie à vie, avec un support technique gratuit et une fiabilité légendaire.



Pour en savoir plus sur la mémoire Kingston Predator DDR4, rendez-vous sur le site : Cliquez ICI.



