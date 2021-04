ADATA XPG dévoile le SSD M.2 XPG GAMMIX S70 BLADE PCIe Gen4x4.



XPG, fournisseur de systèmes, de composants et de périphériques pour les joueurs, les professionnels du sport électronique et les passionnés de technologie, annonce le lancement du SSD (Solid State Drive) XPG GAMMIX S70 BLADE PCIe Gen4 x4 M.2 2280. Doté de la dernière interface PCIe Gen4 x4 et d'une foule d'autres capacités, ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture rapide pour répondre aux exigences des jeux, du traitement graphique et des applications 5G. De plus, sa conception unique de dissipateur thermique offre un excellent refroidissement thermique pour des performances et une stabilité optimale. Son facteur de forme compact M.2 2280 le rend idéal pour la plupart des PC portables, y compris les ordinateurs portables certifiés Intel Evo, et les consoles de jeu.







Avec la dernière interface PCIe Gen4, le GAMMIX S70 BLADE aidera les joueurs à dominer la concurrence grâce à des performances de lecture/écriture séquentielle allant jusqu'à 7400/6400 Mo/s. Cela est deux fois plus rapide que les SSD PCIe 3.0 et quinze fois plus rapide que les SSD SATA. C'est jusqu'à deux fois plus rapide que les SSD PCIe 3.0 et quinze fois plus rapide que les SSD SATA. Pour faciliter son utilisation, il est rétrocompatible avec PCIe 3.0. Le S70 BLADE est équipé d'une mémoire Flash 3D NAND pour des capacités plus élevées (jusqu'à 2 To) et une efficacité et une durabilité accrues, et il est conforme à la norme NVMe 1.4.



Frais et performant



Doté d'un dissipateur thermique en aluminium robuste mais mince et résistant à la température, le GAMMIX S70 BLADE évacue efficacement la chaleur. Si efficace qu'il peut réduire les températures jusqu'à vingt pour cent. De plus, grâce à la mise en cache SLC dynamique et au tampon de cache DRAM, le GAMMIX S70 BLADE offre aux utilisateurs un gain de performance pour l'édition vidéo, le rendu et les jeux.



Sécurité et intégrité



En plus de ses caractéristiques de performance de base, le S70 BLADE prend en charge la technologie de code de correction d'erreur LDPC (Low Density Parity Check Code) pour détecter et corriger une gamme complète d'erreurs de données pour des transmissions de données précises. En outre, avec la protection des données de bout en bout (E2E), la prise en charge du moteur RAID et le cryptage AES 256 bits, le S70 BLADE garantit la sécurité et l'intégrité des données. Grâce à ces technologies de correction et de protection des erreurs, le S70 BLADE offre un taux élevé de Total Bytes Written (TBW) pour une durabilité et une longévité excellente.



Pour une plus grande tranquillité d'esprit, la lame GAMMIX S70 BLADE bénéficie d'une garantie de 5 ans.



Pas de date ni de prix pour le moment.



