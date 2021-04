NVIDIA active le GPU Passthrough pour les machines virtuelles sur les GPU GeForce grand public.



NVIDIA a séparé les utilisateurs professionnels et les joueurs réguliers avec l'offre de cartes graphiques de la société. Il existe une gamme de GPU GeForce, qui représente une version orientée vers le jeu et dont la tâche principale est simplement de jouer à des jeux, d'afficher des graphiques et d'exécuter certains logiciels de base accélérés par CUDA.



Cependant, que se passerait-il si vous commenciez à expérimenter avec votre GPU ? Par exemple, si vous êtes sous Linux et que vous voulez faire tourner une machine virtuelle avec Windows dessus pour jouer, vous pouvez utiliser votre GPU intégré, car la carte GeForce ne permet pas le passage de GPU virtuel. À ces fins, NVIDIA propose sa gamme de cartes graphiques professionnelles, comme Quadro et Tesla.







Cependant, cette fonctionnalité spécifique est sur le point d'arriver même dans les offres de la gamme GeForce. NVIDIA a annoncé que la société apportait enfin les fonctions de base de passage de machine virtuelle aux GPU de jeu. Bien que cette fonctionnalité représente un pas dans la bonne direction, elle est encore limitée. Par exemple, le GPU GeForce passthrough ne prend en charge qu'une seule machine virtuelle et la fonction SR-IOV n'est toujours pas prise en charge sur les GeForce.



"Si vous voulez permettre à plusieurs machines virtuelles d'avoir un accès direct à un seul GPU ou si vous voulez que le GPU puisse attribuer des fonctions virtuelles à plusieurs machines virtuelles, vous devrez utiliser les GPU d'entreprise NVIDIA Tesla, Quadro ou RTX", indique la FAQ de NVIDIA. La virtualisation GeForce, qui est actuellement encore en version bêta, est prise en charge par les pilotes R465 ou supérieurs.



Le contenu complet du site web de NVIDIA est écrit ci-dessous :



NVIDIA a activé le support bêta du GPU passthrough pour une machine virtuelle Windows sur les GPU GeForce. Qu'est-ce que cela signifie ?



Avec la virtualisation activée, les clients GeForce sur un PC hôte Linux peuvent maintenant activer le passthrough GPU GeForce sur un OS invité virtuel Windows.



Il y a quelques cas d'utilisation de GeForce où cette fonctionnalité est bénéfique, par exemple :



- Les clients GeForce souhaitant faire tourner un hôte Linux et être en mesure de lancer une machine virtuelle (VM) Windows pour jouer à des jeux.

- Les développeurs de jeux qui souhaitent tester le code sous Windows et Linux sur une seule machine.



Quelle classe de virtualisation est prise en charge par les GPU GeForce ?



Le GPU GeForce passthrough prend en charge 1 machine virtuelle. SR-IOV n'est pas pris en charge par les GeForce. Si vous voulez permettre à plusieurs machines virtuelles d'avoir un accès direct à un seul GPU ou si vous voulez que le GPU puisse attribuer des fonctions virtuelles à plusieurs machines virtuelles, vous devrez utiliser les GPU d'entreprise NVIDIA Tesla, Quadro ou RTX.



Sur quel pilote la virtualisation GeForce (bêta) est-elle prise en charge ?



La virtualisation GeForce (bêta) est prise en charge par les pilotes R465 ou supérieurs.



Quels sont les GPU GeForce et les systèmes d'exploitation Windows qui prennent en charge la virtualisation ?



La fonction est activée sur tous les GPU GeForce/TITAN pris en charge par le pilote R465 (Kepler et versions ultérieures pour les ordinateurs de bureau ; Maxwell et versions ultérieures pour les ordinateurs portables) pour Windows 10.



Est-il nécessaire d'avoir plus d'un GPU installé ou peut-on utiliser le même GPU que celui utilisé par le système d'exploitation hôte pour la virtualisation ?



Un GPU est nécessaire pour le système d'exploitation hôte Linux et un GPU est nécessaire pour la machine virtuelle Windows.



TECHPOWERUP