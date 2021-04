Returnal, le nouveau Pokemon Snap, et d'autres jeux passionnants qui sortiront en avril 2021.



Suivre tous les derniers jeux vidéo qui sortent est une tâche de plus en plus complexe, avec les multiples vitrines de PC, Xbox One, PS4, Switch, mobile, et plus encore, mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Chaque mois, je vous présenterai les jeux que vous devez surveiller, des grosses têtes d'affiche triple A aux indépendants intrigants que vous pourriez négliger.







Le mois d'avril reste un peu calme, même si les propriétaires de la Switch et de la PS5 ont chacun une exclusivité à attendre avec New Pokemon Snap et Returnal. Par ailleurs, le RPG-shooter Outriders, à l'apparence étonnamment prometteuse, débarque au début du mois et un remake du NieR original est prévu pour les fans de l'étrangeté de Yoko Taro. Du côté des indépendants, il y a quelques perles potentielles, dont Godstrike, un jeu d'action à base de balles, et Farm Manager 2021. Hé, certains d'entre nous aiment la vie tranquille à la campagne !



Remarque : il se peut que j'aie joué à des démos ou que j'aie eu un accès anticipé à certains des jeux recommandés dans cet article, mais dans la plupart des cas, je choisis simplement des jeux qui semblent prometteurs et je ne peux pas me porter garant du produit final. Attendez les critiques avant d'acheter !



Cela dit, voici les jeux à surveiller en avril...



Outriders (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 et Stadia, 1er avril 2021)



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Outriders, le prochain RPG-shooter en ligne de Square Enix et People Can Fly, a rapidement été considéré par beaucoup comme un simple clone de Destiny, mais le fait est qu'il offre beaucoup de choses qui le différencient de la série de Bungie. Un monde vaste et varié, des ennemis bizarres, des classes uniques, un système de loot profond, une attention surprenante portée à l'histoire et des graphismes next-gen impressionnants font que ce jeu vaut le détour. Et, en prime, il est disponible sur Xbox Game Pass dès le premier jour ! Précommandez le jeu ICI.



NieR Replicant ver.1.22474487139... (PC, Xbox One & PS4, 23 avril 2021)



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Alors, qu'est-ce qui se passe exactement avec ce jeu et pourquoi y a-t-il tous ces chiffres dans son titre ? Eh bien, je ne suis pas sûr des chiffres, mais NieR Replicant ver.1.22474487139... est un remake du jeu original de 2010 qui a précédé le célèbre NeiR : Automata. Ou plutôt, c'est un remake de la version japonaise originale de NieR (nous avons eu une version quelque peu différente en Occident). NieR Replicant ver.1.22474487139... met à jour les visuels du jeu original, modifie les combats, ajoute du nouveau contenu et conserve intacte toute la folie de Yoko Taro. Précommandez le jeu ICI.



Nouveau Pokemon Snap (Switch, 30 avril 2021)



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Si vous demandez aux fans de Pokemon quel est leur jeu dérivé préféré, la réponse la plus populaire est invariablement Pokemon Snap. Malgré cela, Nintendo et la Pokemon Company ont laissé en plan les fans qui espéraient une suite pendant des décennies. Eh bien, une suite arrive enfin lorsque Nouveau Pokemon Snap est lancé plus tard ce mois-ci. Vous serez une fois de plus sur des rails pour prendre des photos de Pokemon dans leur habitat naturel, mais les créatures sont maintenant beaucoup plus belles et vous pouvez partager vos photos en ligne via un système semblable à Instagram. Malheureusement, vous ne pourrez pas faire imprimer vos photos sous forme d'autocollants à Blockbuster Video, mais même sans cette fonctionnalité clé, New Pokemon Snap semble être un retour en arrière amusant. Précommandez le jeu ICI.



Returnal (PS5, 30 avril 2021)



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



La prochaine grande exclusivité PlayStation 5 est presque arrivée ! Première production AAA des maîtres de l'arcade Housemarque, Returnal offre une grande dose de folie de type bullet-hell, mais il intègre également des éléments de roguelike et de survival horror. Les joueurs doivent s'attaquer à une planète grouillant de monstruosités extraterrestres aux multiples tentacules et, au fur et à mesure que vous mourrez et réessayez, vous découvrirez lentement les sombres secrets du passé du personnage principal, Selene. Housemarque mise gros sur ce jeu, et il semble que le pari soit payant. Précommandez le jeu ICI.



Potion Party (PC & PS4, 8 avril 2021)



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Vous recherchez un jeu coopératif de type Overcooked avec un côté un peu plus fantaisiste ? Eh bien, Potion Party est peut-être fait pour vous. Faites équipe avec des amis pour préparer diverses potions à servir à vos clients et utilisez l'argent gagné pour améliorer vos outils et votre boutique ! Potion Party a l'air relativement simple, mais on espère qu'il pourra faire naître une certaine magie de la coopération sur canapé. Voici la page Steam de Potion Party.



Rain on Your Parade (PC, Xbox One, Xbox Series X/S et Switch, 15 avril 2021)



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



C'est comme raaaa-aaaa-aaain le jour de votre mariage ! Ahem. Le titre de ce jeu explique tout : vous incarnez un mignon petit nuage et vous devez gâcher la journée de tout le monde en faisant littéralement pleuvoir sur leurs parades. Faites pleuvoir les mariages, les plages, les voyages en camping, et plus encore ! Rain on Your Parade promet plus de 50 niveaux avec des objectifs variés (vous n'aurez pas toujours à être le méchant). Voici la page Steam de Rain on Your Parade.



Godstrike (PC & Switch, 15 avril 2021)



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Attachez vos pouces, car Godstrike est un jeu de tir à deux bâtons intense, avec des balles, des boss et une ruée vers les boss (cela fait beaucoup de descripteurs avec des traits d'union !), de la plus grande variété. En plus de toutes ces balles, vous devrez vous soucier du temps, car l'horloge fait également office de barre de santé lorsque vous affrontez des boss. Vous allez devoir faire vite et bien pour réussir dans ce jeu. Voici la page Steam de Godstrike.



Farm Manager 2021 (PC, 29 avril 2021)



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Aaaaaarrre vous êtes prêt à faire du faaaaaarming ? Parce que moi, je le suis ! Farm Manager 2018 était une tranche sous-estimée de plaisir rural, et maintenant, trois ans plus tard, Farm Manager 2021 arrive avec un éventail de nouvelles cultures, animaux et fonctionnalités. Je veux dire, allez, vous pouvez élever des autruches maintenant ! Comment résister ? Voici la page Steam de Farm Manager 2021.



Liste complète des jeux à suivre en avril :



- Outriders (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 et Stadia, 1er avril),

- Oddworld : Soulstorm (PC, PS4 & PS5, 6 avril),

- Potion Party (PC & PS4, 8 avril),

- Say No ! More (PC & Switch, 9 avril),

- Poison Control (PS4 & Switch, 13 avril),

- Knight Squad 2 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S & Switch, 14 avril),

- Rain on Your Parade (PC, Xbox One, Xbox Series X/S & Switch, 15 avril),

- SaGa Frontier Remastered (PC, PS4, Switch & mobile, 15 avril),

- Sons of Ra (PC, 15 avril),

- The Darkside Detective : A Fumble in the Dark (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Switch & Stadia, 15 avril),

- Godstrike (PC & Switch, 15 avril),

- MLB The Show 21 (Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 & PS5, 20 avril),

- MotoGP 21 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Switch & Stadia, 22 avril),

- Smelter (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 & Switch, 22 avril),

- Wonder Boy : Asha in Monster World (PC, PS4 & Switch, 22 avril),

- NieR Replicant ver.1.22474487139... (PC, Xbox One & PS4, 23 avril),

- Wraith : The Oblivion - Afterlife (Oculus, 22 avril ; Steam VR, 25 mai),

- Farm Manager 2021 (PC, 29 avril),

- Total War : Rome Remastered (PC, 29 avril),

- Nouveau Pokemon Snap (Switch, 30 avril),

- R-Type Final 2 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 & Switch, 30 avril),

- Returnal (PS5, 30 avril).



Voilà les jeux que vous devriez garder à l'œil le mois prochain. Quels sont les jeux que vous prévoyez d'acheter en avril ? Ai-je manqué un jeu que vous attendez avec impatience ?



