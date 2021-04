Le processeur Intel Core i9-11900K Rocket Lake-S bat le record mondial d'overclocking à 7,3 GHz.



Gigabyte se réjouit qu'une de ses cartes mères haut de gamme ait été utilisée pour établir un record d'overclocking avec le processeur phare Core i9-11900K d'Intel basé sur Rocket Lake. L'azote liquide devrait également être salué, car il a fallu des températures glaciales pour permettre au processeur phare d'Intel d'atteindre un niveau incroyablement élevé de 7 314 MHz, qui a ensuite battu plusieurs records de référence.







Le Core i9-11900K a récemment fait ses débuts dans le commerce, aux côtés du Core i7-11600K. Sous le dissipateur thermique de la partie haut de gamme se trouve une conception monolithique à 8 cœurs/16 threads fabriquée selon le processus 14nm++ d'Intel. Avec les paramètres de base, il a une horloge de base de 3,5 GHz et une fréquence turbo de 5,3 GHz, avec un TDP de 125W.



Tout cela est bien beau, mais Gigabyte affirme que sa carte mère Z590 Aorus Tachyon est "conçue par des overclockers" pour battre le record du monde, et c'est ce qui s'est passé.







"Le Z590 Aorus Tachyon adopte une alimentation à phases directes 12+1, chacune d'entre elles pouvant contenir jusqu'à 100 ampères grâce à la conception des étages de puissance DrMOS pour assurer une gestion complète de l'alimentation. La zone VRM met en œuvre une matrice complète de condensateurs au tantale, ce qui permet une température globale plus basse et un overclocking plus stable ", explique Gigabyte.



"De plus, la dernière solution Reactive Armor utilise un dissipateur thermique métallique intégré d'une seule pièce pour fournir une plus grande plage de dissipation de la chaleur du MOSFET, tandis que les multiples ailettes et la surface rainurée fournissent une zone de dissipation deux fois plus grande que la conception traditionnelle qui améliore considérablement la convention et la conduction de la chaleur en permettant à plus de flux d'air de passer à travers le dissipateur thermique ", ajoute Gigabyte.



Il s'agit d'une carte mère haut de gamme qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. Conçue pour un overclocking extrême, la Z590 Aorus Tachyon est en précommande chez B&H Photo au prix de 530 Dollars.



L'overclocker professionnel Hicookie a mis la main sur l'un d'entre eux et s'est rapidement mis au travail pour obtenir des vitesses de la puce qui vont bien au-delà des paramètres d'origine. Ils se sont installés à un peu plus de 7.3GHz, comme le montre la capture d'écran ci-dessus.







Il a fallu 1,305 V pour pousser la partie Rocket Lake-S à une fréquence aussi rapide. Nous pouvons également voir que Hicookie a désactivé cinq des huit cœurs, atteignant la vitesse d'horloge de 7 314,41 MHz sur les trois cœurs restants. Hé, même avec LN2, il faut parfois faire des compromis.



Hicookie a ensuite établi quelques records de benchmark avec le CPU overclocké, bien qu'à une vitesse d'horloge légèrement plus modeste de 6 962,3 MHz. Au moment où nous écrivons ces lignes, ils sont en tête des classements SuperPi 1M (4sec684ms) et SuperPi 32M (3min47sec140ms).



De bonnes choses, mais vous savez ce qu'on dit : les records sont faits pour être battus (il y a quelques jours, nous avons écrit sur un duo d'overclocking poussant la puce à 6.5 GHz). Nous ne doutons pas que quelqu'un poussera le Core i9-11900K encore plus loin, probablement avec un refroidissement à l'hélium liquide.



HOTHARDWARE