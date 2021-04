ZADAK annonce le SSD TWSG3 M.2 NVMe.



ZADAK, l'un des principaux fournisseurs de composants pour jeux vidéo et de solutions innovantes de refroidissement par eau, annonce un nouveau SSD TWSG3 M.2 PCIe Gen 3x4 utilisant la technologie du dissipateur thermique en graphène. Cette nouveauté est accompagnée du nouveau logiciel ZADAK Widget qui permet aux utilisateurs de surveiller facilement la santé de leur SSD. Il peut être téléchargé gratuitement sur le site Web de ZADAK.











Le TWSG3 est doté d'un dissipateur thermique en graphène au design numérique futuriste, offrant non seulement un look élégant mais aussi une optimisation de 15 % des performances de refroidissement. Ce dissipateur préservera votre SSD des températures élevées lorsqu'il est soumis à une charge importante, qu'il s'agisse de démarrer votre ordinateur ou de charger le prochain jeu ou la prochaine application sur votre PC de bureau.



Le graphène est un matériau qui change la donne et qui sera appliqué à de nombreux développements technologiques futurs pour les PC - c'est simplement une question de temps. Il contribue réellement à réduire les températures et constituait un choix idéal lors de la recherche d'un matériau complémentaire à ajouter au dissipateur thermique du TWSG3.







Le TWSG3 est également capable d'atteindre des vitesses de lecture allant jusqu'à 3 500 Mo/s et des vitesses d'écriture allant jusqu'à 3 200 Mo/s. Si vous recherchez quelque chose qui vous permette de charger votre système d'exploitation plus rapidement et d'exécuter des jeux avec peu ou pas de retard, alors ce SSD est fait pour vous.



Alors que ZADAK étend sa gamme de produits SSD, le logiciel de gestion SSD développé en interne, ZADAK Widget, est désormais disponible en téléchargement gratuit. Le ZADAK Widget affiche des informations sur le disque, examine et rapporte l'état de vos disques, et propose des tests de vitesse de lecture/écriture qui vous permettent de contrôler les performances du disque. Il inclut la technologie SMART qui peut vous aider à identifier le nombre d'heures d'utilisation de votre SSD, le nombre de fois où vous avez éteint votre SSD dans des circonstances normales (et anormales), la température actuelle de votre SSD et d'autres faits d'utilisation.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP