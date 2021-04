COUGAR nous propose un nouveau boitier PC : Le MX660 Mesh RGB-L.



Le MX660 Mesh RGB-L est un boîtier mid-tower amélioré, qui perpétue le style emblématique de COUGAR. Le panneau frontal en maille massive avec des angles de pliage fournit une meilleure performance de flux d'air. Avec trois ventilateurs ARGB et un panneau gauche en verre trempé transparent, vous êtes libre de créer une vue claire des composants internes de votre ordinateur.



















ADN du design iconique et flux d'air puissant



Le panneau avant du MX660 Mesh RGB-L s'associe au style industriel de COUGAR et à un flux d'air puissant. Non seulement vous vous assurez que votre matériel critique peut être refroidi au maximum, mais vous aidez également à créer une construction impressionnante !



Profitez de l'éblouissant spectacle RGB







Le bouton d'éclairage intégré et les ventilateurs ARGB avec contrôleur de LED intégré, permettent au MX660 Mesh RGB-L d'afficher des effets lumineux étonnants. Il est également adaptable à la connexion ARGB 5 V de toute carte mère compatible pour une synchronisation de l'éclairage à l'échelle du système. Les puissantes lumières sortent d'un panneau élégant et l'environnement réfléchissant permet de renforcer les effets RVB.



* Les ventilateurs et radiateurs supérieurs sont en option, les spécifications peuvent varier selon le pays ou la région de vente.



Panneau gauche en verre trempé massif



Le couvercle du bloc d'alimentation sur toute la longueur dissimule les câbles et le panneau de gauche en verre trempé massif présente une construction propre et soignée, vous pouvez facilement construire un système de niveau professionnel. En outre, nous utilisons des cadres métalliques, au lieu de percer le verre trempé avec 4 trous dans les coins, ce qui contribue à améliorer la durabilité.



Support vertical pour GPU



Ce boîtier révolutionnaire est à la fois performant et esthétique. Afin d'amener la génialité de votre système à son maximum, le MX660 Mesh RGB-L prend en charge l'installation verticale des GPU.



* Veuillez choisir d'installer une carte graphique verticale ou des plateaux SSD 2,5" sur le couvercle du bloc d'alimentation.



* Les ventilateurs supérieurs et les radiateurs sont en option, les spécifications peuvent varier selon le pays ou la région de vente.



Matériel de jeu de premier ordre



Pour offrir des performances de premier ordre, le MX660 Mesh RGB-L est capable d'accueillir un matériel puissant. Son excellente prise en charge des cartes graphiques jusqu'à 410 mm de long et des cartes mères E-ATX vous apporte une liberté sans précédent en matière de système matériel.



* Les ventilateurs et radiateurs supérieurs sont en option, les spécifications peuvent varier selon le pays ou la région de vente.



Accès et connectivité faciles pour tous vos appareils



Grâce aux ports USB 3.1 Gen-2 Type-C et USB 3.0, le MX660 Mesh RGB-L se connecte aux appareils les plus récents. Il apporte également des connexions à haut débit pour répondre aux besoins de transfert massif de données pour les passionnés de PC ultimes.



Refroidissement supérieur







* Veuillez choisir entre l'avant ou le haut pour installer un radiateur de 360 mm.

* Veuillez choisir entre un radiateur TOP 360 mm ou des ventilateurs FRONT 120 mm x 3 pour installer.

* Le radiateur TOP 360 mm supporte une épaisseur de 30 mm.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



