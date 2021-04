Le groupe Team lance la mémoire DDR4 T-Force Xtreem optimisée pour les Core de 11e génération.







TEAMGROUP, le principal fournisseur de mémoire, a annoncé aujourd'hui la publication de nouvelles spécifications pour les produits de mémoire à haute fréquence d'horloge T-FORCE qui coïncideront avec le lancement des processeurs Intel Rocket Lake de 11e génération : les T-FORCE XTREEM DDR4, XTREEM ARGB DDR4 et XTREEM ARGB WHITE DDR4. Lorsque ces modules de mémoire à fréquence d'horloge élevée sont associés aux dernières cartes mères Z590, les utilisateurs bénéficieront de vitesses fulgurantes et de performances de pointe qui satisferont les amateurs d'overclocking et les joueurs du monde entier.







L'équipe R&D de T-FORCE continue de pousser les fréquences d'horloge vers de plus hauts sommets et a lancé avec succès de nouveaux modules de mémoire DDR4 à 5600 MHz, 5333 MHz et 5066 MHz à associer aux dernières cartes mères Z590 et aux processeurs Intel 11e génération Rocket Lake. Dans le cadre de sa ligne de produits XTREEM, T-FORCE lance un kit de mémoire DDR4 avec une fréquence d'horloge de 5600 MHz et une capacité de 16 Go (8 Go x 2) pour des performances d'overclocking ultimes. En même temps, T-FORCE sort des modèles DDR4 XTREEM/XTREEM ARGB/XTREEM ARGB WHITE mis à jour avec des vitesses de 5333 MHz et 5066 MHz et des kits de 16 Go (8 Go x 2) pour répondre aux divers besoins des overclockers.











En plus de fournir des vitesses d'overclocking élevées, T-FORCE accorde également une grande importance à la compatibilité de ses produits. Ses modules de mémoire DDR4 avec des vitesses supérieures à 5000 MHz sont compatibles avec les cartes mères Z590 de différents fabricants et les processeurs Intel 11th Gen Rocket Lake, offrant ainsi des vitesses extrêmes aux consommateurs du monde entier.



Ci-dessus, des captures d'écran des tests de déverminage réussis de différentes cartes mères Z590 avec les derniers processeurs Intel 11e génération Core i9 (ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI).



Les produits mentionnés dans le communiqué de presse seront disponibles à la vente dans le monde entier en mai 2021.



TECHPOWERUP