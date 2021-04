Thermalright lance le refroidisseur d'UC AXP90-X47 à profil bas de 47 mm de haut.



Thermalright a lancé aujourd'hui l'AXP90-X47, un refroidisseur de CPU à profil bas destiné aux constructions Mini-ITX compactes où la hauteur en Z est primordiale. Le refroidisseur top-flow offre une hauteur de seulement 47 mm avec son ventilateur en place, et est destiné aux plateformes Socket AM4, LGA1200, et LGA115x. Le refroidisseur devrait faire l'affaire en tant que remplacement du dissipateur thermique du ventilateur d'origine, pour l'exécution des processeurs Core de 10e ou 11e génération aux vitesses d'origine.



















Le design de l'AXP90-X47 consiste en une pile d'ailettes en aluminium disposée le long du plan de la carte mère, avec 54 ailettes. Quatre caloducs en cuivre nickelé de 6 mm d'épaisseur entrent indirectement en contact avec le CPU sur une base en finition miroir fait du même matériau, acheminant la chaleur vers cette pile d'ailettes. Un ventilateur Thermalright TL-9015 de 92 mm, inclus, assure la ventilation du refroidisseur.



Ce ventilateur de 15 mm d'épaisseur dispose d'une entrée PWM à 4 broches et d'un roulement hydraulique. Il tourne à des vitesses allant jusqu'à 2 700 RPM, poussant jusqu'à 42,58 CFM de flux d'air à 1,33 mm H₂O de pression statique et un bruit de 22,4 dBA à la vitesse maximale. Le refroidisseur mesure 92 mm x 92 mm x 47 mm (LxPxH, y compris le ventilateur) ; pesant 310 g.



La société n'a pas révélé le prix.



TECHPOWERUP