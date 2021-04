Né pour gagner ! Les cartes mères GIGABYTE Z590 établissent un nouveau record mondial d'overclocking et remportent un prix de design.



Dotées d'un matériel de pointe et de spécifications de pointe, les toutes nouvelles cartes mères GIGABYTE Z590 ont fait une forte impression de qualité supérieure et de style audacieux parmi la communauté des PC. Les cartes mères GIGABYTE Z590 ont connu un succès massif depuis leur lancement, qu'il s'agisse de dominer les classements mondiaux d'overclocking ou de recevoir le prix Red Dot du design, mondialement reconnu, affirmant une fois de plus le leadership de GIGABYTE en matière de matériel informatique !







Dédiée à l'overclocking extrême, la Z590 AORUS TACHYON est une carte mère conçue conjointement par des overclockers pour des overclockers. Avec cette carte mère, GIGABYTE s'est associé à des overclockers de renommée mondiale et a réussi à pousser le dernier processeur i9-11900K à un niveau record de 7314.41 MHz. Un nouveau record mondial qui prouve une fois de plus que les cartes mères GIGABYTE ont une capacité d'overclocking et une durabilité étonnante.



Conçue pour les passionnés de PC, la carte phare Z590 AORUS XTREME est dotée d'un ensemble complet, avec la meilleure alimentation numérique à 20 phases du marché, le support de la plus haute fréquence mémoire et un transfert de données ultra-rapide PCIe 4.0 de nouvelle génération, pour offrir des performances sans compromis à tous les niveaux.















Les cartes mères GIGABYTE Z590 sont également très reconnues pour leur style. Avec leur esthétique saisissante et leurs caractéristiques adaptées aux créateurs, les cartes mères de la série Z590 VISION ont attiré l'attention du jury et ont remporté le Red Dot Design Award 2021. Une fois de plus, le design des produits GIGABYTE prouve l'extrême performance et l'esthétique. Les cartes mères GIGABYTE Z590 offrent une gamme variée de caractéristiques attrayantes qui en font le meilleur choix pour l'informatique et les jeux haut de gamme. Les utilisateurs sont invités à jouer ou à créer sur cette plateforme primée et à faire l'expérience de la stabilité apportée par l'alimentation robuste et les performances à grande vitesse de PCIe 4.0 de GIGABYTE.



Pour plus d'informations, visitez le site officiel de GIGABYTE : Cliquez ICI.



