TECHPOWERUP nous propose le test de la : Corsair RMx Series 850 W (2021).



Après presque trois ans de production, Corsair a décidé de mettre à jour sa populaire ligne RMx. Il y a à nouveau cinq membres avec des capacités allant de 550 W à 1000 W. Tous sont entièrement modulaires et l'équipementier est toujours Channel Well Technology.



Voici la liste des changements cruciaux par rapport aux unités RMx 2018 avec la révision RMx 2021 :



- Ventilateur à lévitation magnétique pour une durée de vie accrue sous des températures de fonctionnement élevées,

- Compatibilité moderne avec les systèmes de veille pour des temps de réveil rapides,

- Rendement élevé sous des charges très légères et légères,

- Trois connecteurs EPS avec les unités 1000 W et 850 W,

- Certifications Cybenetics et 80 PLUS (dans le guide de l'évaluateur).







C'est la première fois que je vois un ventilateur ML dans une alimentation. C'est une excellente nouvelle car ce roulement possède la grande endurance des doubles roulements à billes sous des températures de fonctionnement élevées et le faible niveau de bruit d'un roulement à dynamique des fluides. Le seul inconvénient est son coût plus élevé. Une autre première pour le nouveau RMx est le nombre de connecteurs EPS. Qui aura jamais besoin de trois de ces connecteurs ? C'est trop de puissance pour rien d'autre que la zone du socket du CPU. Corsair doit savoir quelque chose que nous ne connaissons pas. En utilisant trois connecteurs EPS, le CPU devrait consommer 1 kW !



Le Corsair RM850x est le deuxième membre le plus puissant de la gamme, il convient aux systèmes de jeux forts puisqu'il peut supporter tous les CPU AMD et Intel haut de gamme ainsi que des cartes gourmandes en énergie comme les RTX 3080, RTX 3090, RX 6800 XT, et RX 6900 XT. Si vous prévoyez d'overclocker considérablement un système aux spécifications similaires, il vaut mieux opter pour le RM1000x.



