ASUS nous propose une nouvelle carte mère : La Z590 WIFI GUNDAM EDITION.















DURABLE.

STABLE. FIABLE.



Habillée de la livrée blanche héroïque portée par le RX-78-2 de la série animée Mobile Suit GUNDAM, la carte mère ASUS Z590 WIFI GUNDAM EDITION est une édition spéciale qui propulse la toute dernière plate-forme Intel vers de nouveaux sommets grâce à des fonctionnalités adaptées au jeu et à une durabilité éprouvée. Conçue avec la précision que l'on attend des Forces spatiales de la Fédération de la Terre et utilisant des composants de première qualité ainsi qu'une solution d'alimentation améliorée et des options de refroidissement complètes, cette carte mère offre des performances solides comme le roc et une stabilité inébranlable.



PLUS FRAIS PAR CONCEPTION







1°) Dissipateur VRM 1,6 fois plus grand



La surface étendue du grand dissipateur à masse élevée couvre le VRM et la bobine d'arrêt pour améliorer la dissipation de la chaleur. La surface totale du dissipateur VRM est 1,6 fois supérieure à celle de la génération précédente.



Tampons thermiques



Les tampons thermiques de haute qualité aident à transférer la chaleur de l'inducteur et du réseau de phase vers le dissipateur thermique.



2°) Trois emplacements M.2 avec dissipateurs thermiques



Chaque emplacement M.2 dispose d'un dissipateur thermique dédié qui maintient les SSD M.2 à une température de fonctionnement optimale pour garantir des performances et une fiabilité constante.



UN RÉSEAU ULTRA-RAPIDE POUR UN JEU PLUS FLUIDE



Le module Intel WiFi 6 intégré est compatible avec la norme 802.11ax et porte la bande passante théorique maximale à un incroyable 2,4 Gbps. Peut-être plus important encore pour les utilisateurs intensifs, il est optimisé pour un fonctionnement plus efficace sur les réseaux encombrés. Associez votre carte mère GUNDAM à un routeur ASUS WiFi 6 et découvrez un nouveau niveau de connexion.



Pour la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations (La carte mère est basé sur la TUF GAMING Z590-PLUS WIFI) : Cliquez ICI.



ASUS