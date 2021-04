CORSAIR nous propose un nouveau tapis de souris Gamers : Le Gaming MM700 RGB (Extended XL).



Grâce à sa large surface de 930 mm x 400 mm, le tapis de souris gaming en tissu CORSAIR MM700 RGB Extended offre assez d’espace pour accueillir vos périphériques illuminés par un éclairage RGB dynamique sur trois zones à 360°.











EN AVANT LA LUMIÈRE



Illuminez votre surface de gaming à 360° avec un éclairage RGB dynamique sur trois zones. Faites défiler les huit profils d’éclairage RGB intégrés en appuyant sur un bouton pour profiter d’un éclairage immédiat dès le branchement, ou programmez votre propre logiciel CORSAIR iCUE.



DES PARTIES SANS FIN



La grande surface de 930 mm x 400 mm (36,6” x 15,8”) couvre toute votre zone de jeu, offrant beaucoup de place pour votre souris, votre clavier et bien plus encore.



Jouez plus longtemps en tout confort grâce à la conception en caoutchouc rugueux de 4 mm, qui aide aussi à lisser les surfaces inégales du bureau.



CONNEXION AISÉE



Hub doté de deux ports USB : Les ports USB bien situés fournissent des connexions rapides à d’autres périphériques tels qu’un casque ou une souris CORSAIR.



Connexion USB Type C : Le tapis de souris se connecte facilement à un PC ou à une source d’alimentation via un câble USB Type C amovible.



PRÉCISION INCROYABLE



Surface en textile tissé optimisé pour la glisse : Gagnez toutes vos parties avec un contrôle supérieur grâce à la surface optimisée pour les souris gaming hautes performances, avec un faible frottement pour un ciblage parfait.



Base en caoutchouc rugueuse et antidérapante : Permet de maintenir fermement le tapis de souris en place lors des séances de gaming les plus intenses.



Un contrôle intelligent. Une infinité de possibilités.



Le puissant logiciel CORSAIR iCUE permet de contrôler l’éclairage RGB dynamique intense et de le synchroniser sur l’ensemble du système avec les périphériques, refroidisseurs, ventilateurs et autres produits CORSAIR.



Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 84.90 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



CORSAIR