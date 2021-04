MSI parle de l'overclocking des processeurs Intel 11e génération Rocket Lake, de la technologie Adaptive Boost, des modes de vitesse, de la puissance et des températures des boîtiers.



Dans son dernier Insider Livestream, MSI a détaillé plusieurs aspects des processeurs de bureau Rocket Lake de 11e génération récemment lancées par Intel. Les points clés abordées par MSI sont l'overclocking, la technologie adaptive boost, les modes d'overclocking et de support de la mémoire, la puissance du boîtier et les températures en mode stock et overclocké. MSI a également invité Alex Hoyos d'Intel, qui a fourni des informations détaillées sur chaque aspect spécifique de la famille de CPU de bureau de 11e génération.







MSI détaille la technologie Adaptive Boost d'Intel 11e génération Rocket Lake, les modes de fonctionnement, l'overclocking, ainsi que les chiffres de puissance et de température



Le Livestream a commencé par la mise en place par MSI de sa configuration de test pour l'overclocking de l’Intel Core i9-11900K, qui comprend la carte mère MSI Z590 Gaming Carbon et un refroidisseur liquide MSI MPG K360. MSI a poussé les voltages à 1.36 V et le CPU a été réglé sur un overclock d'environ 5.2 GHz. Nous parlerons des résultats de benchmark obtenus par MSI séparément, mais d'abord, parlons des aspects clés que MSI a détaillés en commençant par certains des chiffres de puissance du package et des températures globales.



Puissance et températures de l'ensemble des processeurs Intel Rocket Lake 11th Gen Overclocking Package







MSI commence par montrer un graphique de comportement d'overclocking de l’Intel Core i9-11900K. Le graphique montre comment les tensions affectent la puissance globale du boîtier et les températures. L’Intel Core i9-11900K s'appuie sur un nœud de processus 14 nm, il est donc attendu qu'il devienne très chaud. MSI montre que pour atteindre un overclock de 5 GHz, vous avez besoin d'environ 1.33 V et cela pousse la puissance du boîtier à 291W et la température du CPU à 92° C.



Tout ce qui est au-dessus de 5 GHz se traduirait par une puissance de plus de 300W et une température de plus de 100C. MSI a utilisé un kit de refroidissement à eau DIY pour obtenir ces résultats. Il a été déclaré que, bien qu'ils ne connaissent pas les spécifications exactes du kit de refroidissement personnalisé, il était de loin supérieur à un refroidisseur de liquide AIO 420 mm & juste ce qui va montrer l'immensément chaud et la puce énergivore les CPU Rocket Lake sont en général.







Pour atteindre 5,1 GHz sur l'Intel Core i9-11900K, MSI recommande une tension de 1,37 V, ce qui donne une puissance de 325W et une température de 102C. Pour 5,2 GHz, une tension de 1,42 V a été fournie au CPU, ce qui a donné une puissance de 378W et une température de 113C. MSI fournit également ses propres configurations de tuning du refroidisseur du processeur qui vous permettent de choisir parmi une liste prédéterminée de profils de puissance basés sur les capacités de votre refroidisseur de processeur.







Puissance et températures du boîtier Adaptive-Boost des processeurs Intel Rocket Lake de 11e génération











MSI fournit également un tableau détaillé montrant le fonctionnement de la technologie Intel Adaptive Boost sur le CPU Intel Core i9-11900K. Nous avons déjà fourni un aperçu détaillé de la façon dont la technologie fonctionne dans notre revue que vous pouvez lire ici. Lorsqu'elle est activée, la technologie Adaptive Boost pousse la puissance du boîtier au-dessus de 300W (en stock/sans AVX) et au-dessus de 350W (en stock/avec AVX). Cela représente une différence de presque 100 W par rapport à la technologie Thermal Velocity Boost par défaut.



Les températures et les tensions connaissent également une hausse considérable, le processeur fonctionnant à 85C et consommant 1,452 V dans les charges de travail standard et non AVX. Dans les charges de travail AVX, la puce consomme 1,48 V et fonctionne à plus de 114,5C. C'est une augmentation de 25C des températures par rapport à la technologie TVB 3.0 par défaut.



Puissance et températures des processeurs Intel Rocket Lake 11th Gen AVX-512 FPU Package











Il existe donc des options de réglage sur les cartes mères Z590 qui permettent de désactiver AVX (ou seulement AVX-512) et de configurer la plage/le rapport/les tensions d'offset et le volume de la bande de garde de la tension.



Modes de fonctionnement de l'Intel Rocket Lake IMC pour le support de la mémoire DDR4 et l'overclocking



















Une autre caractéristique des processeurs d'ordinateur de bureau de la série K de Rocket Lake d'Intel est le mode Gear du contrôleur de mémoire intégré qui est similaire à l'Infinity Fabric d'AMD et détermine un mode 1:1 ou 1/2:1 pour la mémoire DDR4. Lors de l'utilisation de mémoire à haute fréquence, l'IMC des processeurs Intel peut être très sollicité pour suivre les fréquences plus élevées de la mémoire DDR4. Le mode Gear 2 entre en jeu pour aider à soulager l'IMC de ce stress.



Le mode Gear 1 fonctionne jusqu'à la DDR4-3600 (comme AMD), tandis que le mode Gear 2 commence avec la DDR4-3733 et va jusqu'à la DDR4-5333. Le seul sacrifice que vous ferez en passant au mode Gear 2 sera une latence plus élevée, mais vous conserverez une bande passante supérieure. En mode Gear 2, vous pouvez pousser encore plus loin les overclocks de votre mémoire, mais uniquement en utilisant un multiplicateur pair, les nombres impairs ne fonctionnant pas sur ce modèle spécifique. Il existe également deux horloges de base que vous pouvez définir pour la mémoire, soit 100 MHz ou 133 MHz. Le maximum que vous pouvez atteindre avec Rocket Lake est donc de 8266 MHz avec un multiplicateur de 62x et une horloge mémoire de 100x1,33.



Voici les Gear Modes qui, selon MSI, fonctionneront sur leurs cartes mères utilisant XMP :











Les cartes mères MSI B560 supportent à la fois l'horloge de base et l'overclocking de la mémoire DDR4











Enfin, MSI a confirmé que ses cartes mères de classe B560 prendront en charge l'overclocking de l'horloge de base sur les CPU débloqués et non K, tout en proposant également l'overclocking de la mémoire DDR4. Dans les diapositives, MSI montre que ses cartes mères B560 peuvent supporter des vitesses de mémoire allant jusqu'à 5200-5066 MHz, ce qui peut fournir une augmentation décente des performances dans les applications qui nécessitent une plus grande bande passante du système.



En ce qui concerne l'overclocking, si les B560 n'offrent pas les mêmes options de réglage que la gamme Z590, ils disposent de la fonction d'overclocking de l'horloge de base qui était également présente sur les cartes mères B460. Cette fonction permet de relever la limite de puissance PL1 et de la placer au même niveau que la limite PL2, ce qui permet d'obtenir des performances beaucoup plus rapides sur les processeurs Intel Desktop. MSI montre qu'il a réussi à faire en sorte que le Core i9-11900 F offre de meilleures performances CPU que le Core i9-11900K avec un overclocking de l'horloge de base de 100 MHz à 102,8 MHz.



