TechPowerUp a publié aujourd'hui la dernière version de NVCleanstall, notre utilitaire léger qui vous permet de mieux contrôler l'installation de votre pilote NVIDIA, en vous permettant d'activer l'installation de beaucoup plus de fonctions que ne le permet l'option "Personnalisée" de l'installateur NVIDIA. Il peut s'agir de fonctions importantes telles que la télémétrie. La version 1.9.0 introduit une poignée de mises à jour de fonctionnalités majeures. Nous avons amélioré la reconstruction de la signature du pilote afin que vous ne voyiez plus l'avertissement "do you want to trust this publisher". Le paramètre "Add Hardware Support" a été corrigé pour les pilotes Quadro. Nous avons également réduit considérablement l'empreinte mémoire de l'application, avec l'aide de jgottula.







Les améliorations apportées à cette version sont les suivantes :



- Amélioration de la reconstruction de la signature numérique du pilote. C'est maintenant beaucoup plus rapide et il n'y a plus d'avertissement "do you want to trust this publisher".

- Correction du message "Add hardware support" sur les pilotes Quadro.

- La consommation de mémoire a été considérablement réduite. Merci jgottula.



