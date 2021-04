Corsair renouvelle les PSU de la série RMx avec des ventilateurs à lévitation magnétique et une garantie améliorée.



Corsair a rafraîchi mercredi sa série d'alimentations premium RMx avec de nouveaux modèles 2021. Disponibles dans les capacités de 1000 W, 850 W, 750 W, 650 W et 550 W, ces alimentations succèdent à la précédente génération de la série RMx en intégrant un nouveau ventilateur de 135 mm à palier "Magnetic Levitation" conçu pour une durabilité extrêmement élevée.







Ce changement de conception, ainsi que d'autres mises à jour mineures des composants internes, permettent à Corsair d'offrir à ces alimentations une garantie de 10 ans. Les PSUs continuent d'offrir une efficacité de commutation Cybenetics Gold avec un classement Acoustic A-, un câblage modulaire complet et incluent deux connecteurs EPS 4+4 broches sur tous les modèles sauf 550 W.



Les prix devraient être comparables à ceux de la série RMx sortante, pas de date pour le moment.



TECHPOWERUP