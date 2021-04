ADATA XPG dévoile l'ultrabook XENIA Xe Gaming Lifestyle certifié Intel EVO.



XPG, un fournisseur en pleine croissance de systèmes, de composants et de périphériques pour les joueurs, les professionnels du sport électronique et les passionnés de technologie, a le plaisir d'annoncer une nouvelle collaboration avec Intel pour un ultrabook 15,6 pouces certifié EVO avec un facteur de forme fin et léger, le XPG XENIA Xe.







Avec un design élégant et modem, le XPG XENIA Xe est construit avec un châssis en aluminium anodisé CNC de qualité supérieure avec une épaisseur totale de seulement 14,9 mm (0,58 in) et un poids de 1,65 kg (3,6 lbs). L'ultrabook est équipé d'un processeur Intel Core i5-1135G7 ou i7-1165G7 de 11e génération, d'une carte graphique Intel Iris Xe, d'un écran IPS Full HD 1080P de 15,6 pouces à faible consommation d'énergie et à haute luminosité avec écran tactile capacitif, ainsi que d'un lecteur à état solide (SSD) PCIe Gen 4 haute vitesse M.2 propres à XPG.







"Nous sommes très heureux de présenter le XPG XENIA Xe à notre communauté de joueurs, car nous tenons notre engagement à offrir des produits haut de gamme et de haute qualité.Le XPG XENIA Xe est un exemple clé pour notre public d'avoir accès à la meilleure offre de technologie Intel", a déclaré Alex Yin, Chief Gaming Officer & General Manager chez XPG. "Ce système est conçu pour les utilisateurs qui ont besoin d'un choix polyvalent pour leur style de vie, avec une construction solide qui peut faire tourner les têtes avec son design élégant et simple, tout en offrant suffisamment de puissance pour toutes les utilisations quotidiennes, y compris les jeux en déplacement ou la création de contenu léger, et beaucoup d'extensibilité pour plus."







Nous avons été ravis de collaborer avec l'équipe de XPG sur leur premier ordinateur portable fin et léger, le XENIA Xe. Et le produit qui en résulte - un design haut de gamme avec les processeurs Intel de 11e génération et les SSD PCIe gen 4 de XPG, associé à la meilleure expérience utilisateur de sa catégorie sur une plate-forme Intel EVO - est vraiment impressionnant !". - Joel Christensen, directeur général du groupe de produits Intel Systems.







Propulsé par XPG et Intel



Équipé du processeur Intel Core de 11e génération et de la carte graphique Intel Iris Xe, et l'un des rares de sa catégorie à offrir de la mémoire LPDDR4x à 4266 MHz pour un multitâche sans faille, les propriétaires peuvent être sûrs qu'ils bénéficieront de performances énormes. Associé au SSD PCIe Gen 4 primé de XPG, qui offre une bande passante double des canaux de lecture/écriture par rapport au SSD PCIe Gen 3 traditionnel, le XPG XENIA Xe peut être étendu aux jeux et à la création de contenu sans compromis sur la qualité, la portabilité et le confort.



Certifié par Intel EVO



Le XENIA Xe a été conçu pour être très performant et répondre aux exigences de la plate-forme Intel EVO. Il offre une autonomie de 16 heures, une prise en charge de la charge rapide, un réveil instantané en une seconde et une connexion Windows, une connectivité Thunderbolt 4 ultra-rapide, la technologie sans fil avancé Intel Wi-Fi 6, un écran tactile de 15,6 pouces, des haut-parleurs haute fidélité, des microphones à champ lointain et une webcam IR pour améliorer l'interaction et la conférence.



Le meilleur compromis



Tout dans le XPG XENIA Xe a été conçu pour offrir un équilibre entre "haute qualité", "mince et léger" et "performance". Les dimensions sont parmi les plus petites des ordinateurs portables 15", usinées avec précision à 355 x 230 x 14,9 mm et un poids de seulement 1,65 Kg de châssis en aluminium de qualité très robuste. L'écran de 15,6 pouces, à la fois très lumineux et à faible consommation d'énergie, présente un cadre latéral étroit de 4,9 mm et un rapport écran/corps de 87 %, sans oublier son bloc-pile au lithium d'une capacité de 73,41 Wh, ainsi qu'un chargeur ultra-compact de 65 W pour un transport facile.



La disponibilité du XPG XENIA Xe peut varier selon les régions, pas de prix pour le moment.



TECHPOWERUP