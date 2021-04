EVGA Precision X1 ajoute la possibilité de basculer la barre redimensionnable.



La série EVGA GeForce RTX 30 utilisant NVIDIA Resizable BAR donne aux joueurs un coup de pouce supplémentaire au framerate sur certains titres en permettant au CPU d'accéder directement à la totalité de la mémoire frame buffer du GPU. EVGA Precision X1 simplifie le processus de mise à niveau et le rend plus intuitif, afin que vous puissiez passer moins de temps à mettre à jour les logiciels et les micrologiciels et retourner à vos jeux ! Toutes les séries EVGA GeForce RTX 30 prennent désormais en charge la fonction NVIDIA Resizable BAR après la mise à jour d'un tout nouveau VBIOS EVGA.



















Configuration requise :



Les cartes graphiques et les chipsets de cartes mères EVGA suivants SUPPORTENT COMPLÈTEMENT LA BARRE DE RESTAURATION NVIDIA.



- Cartes graphiques EVGA GeForce RTX série 30,

- Cartes mères Intel série Z590/Z490/Z390/Z370/W999/X299,

- Système d'exploitation Windows 10 64-bit (UEFI).



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP