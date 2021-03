Outriders dévoile sa configuration PC requise, et les réglages ultra vont vous coûter cher.

Outriders dévoile sa configuration PC requise et les réglages ultras vont vous coûter cher.







Outriders, le prochain RPG-shooter en ligne de Square Enix et People Can Fly, sera lancé dans quelques jours et la configuration PC requise pour le jeu a été révélée. Bien que le jeu ne soit pas trop exigeant, ceux qui souhaitent le faire tourner en 4K avec des réglages Ultra devront disposer d'un sacré matériel. Apparemment, vous aurez besoin d'une GeForce RTX 3080 10 Go ou d'une Radeon RX 6800 XT pour faire le travail.











Editeur(s)/Développeur(s) : Square Enix/People Can Fly.



Sortie France : 01 avril 2021.



Genre(s) : Action TPS.



Classification : Interdit au moins de 18 ans.



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Voici les configurations :



MINIMUM



- Préréglage bas, 720p/60 fps,

- Système d'exploitation : Windows 10,

- PROCESSEUR : Intel i5-3470 ou AMD FX-8350,

- Mémoire : 8 Go,

- GPU : NVIDIA GeForce GTS 750 Ti ou AMD Radeon R9 270x,

- DirectX : DirectX 11,

- Stockage 70 Go.



RECOMMANDÉ



- Haute présélection, 1080p/60 fps,

- Système d'exploitation : Windows 10,

- PROCESSEUR : Intel i7-7700 ou AMD Ryzen 5 2600x,

- Mémoire : 16 Go,

- GPU : NVIDIA GeForce GTX 1070 8 Go ou AMD Radeon RX Vega 56 8 Go,

- DirectX : DirectX 12,

- Stockage : 70 GO.



ULTRA



- Ultra préréglé, 4k/60 fps,

- SYSTÈME D'EXPLOITATION : Windows 10,

- Processeur : Intel i7-10700k ou Ryzen 7 3700x,

- Mémoire : 16 Go,

- GPU : Nvidia GeForce RTX 3080 10 Go ou AMD Radeon RX 6800 XT,

- DirectX : DirectX 12,

- Stockage : 70 Go.



Eh bien, il est temps de donner à cette nouvelle RTX 3080 une séance d'entraînement, je suppose ! Le compte Twitter d'Outriders a également révélé la date exacte de déblocage du jeu dans le monde. Selon l'endroit où vous vivez, vous devrez peut-être attendre quelques heures avant de pouvoir jouer. Heureusement, le préchargement est disponible dès maintenant...



WCCFTECH