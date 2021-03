Intel Core i9-11900K, Core i7-11700K, Core i5-11600K et Core i9-10900K contre Zen3.



Maintenant, le temps est enfin venu et les autres CPU de la 11e génération peuvent également être testés et les résultats publiés. J'ai aussi délibérément décidé de ne pas publier en avance le Core i7-11700K, qui est déjà disponible dans les magasins, car ce n'est qu'en comparaison directe et avec le micro-code d'un nouveau BIOS, qui n'a été ajouté qu'il y a quelques jours, qu'il sera possible de mieux expliquer le sens ou le non-sens du nouveau Core i9-11900K. Que la 11. Génération est un backport sur 14 nm, laissez tomber, nous avons déjà eu tout cela plusieurs fois et n'avons pas besoin de le répéter à nouveau. Il sera donc beaucoup plus intéressant d'évaluer le résultat de ce pull-up technique. Si cela fonctionne, pourquoi pas ?







Remarque préliminaire importante







De ce point de vue, je peux m'épargner beaucoup de théorie, d'autant plus que je n'ai pas été officiellement briefé par Intel Allemagne et que je n'ai pas reçu directement d'échantillons. Le fait que j'ai pu utiliser les documents complets des médias (et certains whitepapers de base) pour les tests (sans rien divulguer), je le dois à des collègues amis de rédacteurs internationaux et à une assez bonne connexion au siège d'Intel, qui a également aidé mon collègue Skullbringer dans la création d'un guide détaillé pour la manipulation de la mémoire et son overclocking, qui sera publié dans une autre partie cette semaine.



Pour le kit Influencer avec le Core i9-11900K et le Core i5-11600K, j'ai pu compter entre-temps sur un prêt de Schenker Technologies (photo du haut), puisque je vais bientôt tester un barebone déjà annoncé et librement équipable. Je tiens ici à exprimer ma gratitude à Leipzig, car un tel geste préserve également le degré d'indépendance nécessaire au lancement d'une telle unité centrale. Même si le temps était vraiment compté.







MSI doit également être mentionné positivement ici, parce que j'ai pu communiquer en interne avec le OC Lab et les gestionnaires de BIOS à l'avance, également en ce qui concerne mes résultats avec la RX 6900XT, ainsi que le support allemand sur des canaux officiels courts. Cependant, j'espère que dans l'avenir, dans l'intérêt de nos lecteurs et de la communauté sur les réseaux sociaux, une coopération directe avec Intel en Allemagne devrait être possible à nouveau, car des circonstances comme celle-ci rendent déjà un peu plus difficile un test objectif et complet et on ne dépendrait alors pas seulement de son propre réseau.



Brève présentation de Rocket Lake S



Intel avait, après tout, présenté en avant-première sa future architecture Rocket Lake (RKL) au CES 2021, et ces nouveaux processeurs marquent également la première révision architecturale vraiment majeure depuis bien plus de 5 ans. Il s'agit également d'une architecture qui, en raison des circonstances, a été rétroportée de 10 nm à grands frais afin qu'Intel puisse la commercialiser le plus rapidement possible. En outre, la prise en charge de PCIe 4.0, tant attendue, sera enfin apportée à la plate-forme grand public d'Intel, ce qui a cruellement manqué jusqu'à présent.







Le nouveau CPU Rocket-Lake-S est, comme vous pouvez le voir sur la photo avec la comparaison directe avec le Comet-Lake-S, grandi et heureusement soudé à nouveau à l'IHS. Cependant, si vous voulez le faire vous-même, veuillez noter la rangée de condensateurs (flèche en bas à droite), qui ne doivent pas être détruits. La taille du die passe d'un généreux 206 mm² à 276 mm², la longueur et la largeur augmentant dans la même mesure.







Jusqu'à 8 cœurs (et 16 threads) et plus de 50 % de performances graphiques intégrées en plus grâce à l'architecture Xe de 12e génération. Les générations sont les pierres angulaires les plus importantes ici. Le RKL-S est basé sur le processus éprouvé et bien connu de 14 nm, mais contrairement aux générations précédentes, il sera doté d'une architecture révisée basée sur l'architecture Sunny Cove (Ice Lake) appelée Cypress Cove. Il s'agit essentiellement d'un backport de 10 nm (non-SuperFin) à 14nm.



Ainsi, Rocket Lake S sera en mesure de booster le Core i9-11900K jusqu'à 5,3 GHz (ce qui est typique pour le processus très mature) et qui permettra également quelque chose comme une situation de "meilleur des deux mondes" au final, où la nouvelle architecture sera en mesure de maintenir immédiatement les fréquences d'horloge élevées de son prédécesseur direct en raison du nœud très mature. Le turbo tout-cœur sera de 4,8 GHz selon Intel, ce qui est en fait assez élevé pour une puce à 8 cœurs. Cependant, l'ABT est un véritable boost de beau temps qui nécessite un refroidissement très excessif. Nous saurons bientôt si cela s'avérera payant dans les jeux et les applications de station de travail.







Rocket Lake S offrira désormais 20 couloirs PCIe 4.0 basés sur le processeur, soit 4 de plus que la dernière génération. Il s'agit également de la première architecture Intel grand public à prendre en charge la norme PCIe 4.0, ce qui faisait cruellement défaut dans la gamme de l'entreprise. Elle dispose du nouveau support Deep Learning Boost et VNNI, ce qui devrait conduire à une accélération significative des flux de travail liés à l'IA. En outre, vous disposez désormais de la nouvelle norme USB 3.2 Gen 2×2 pour des taux de transfert USB très élevés. On retrouve également l'iGPU graphique Xe d'Intel, qui offre une prise en charge des décodeurs vidéo haut de gamme comme 4:4:4 HEVC et VP9, et permet des résolutions d'affichage allant jusqu'à 3x 4k60. Le contrôleur de mémoire intégré prend désormais en charge de manière native des vitesses allant jusqu'à DDR4-3200 sans overclocking supplémentaire.



