COOLER MASTER nous propose : Un Boîtier externe pour GPU - Le EG200.



Cooler Master lance aujourd'hui le boîtier externe pour GPU MasterCase EG200 qui prend en charge les cartes graphiques hautes performance pleine longueur et utilise la connectivité Thunderbolt 3. En plus d'être un boîtier de carte graphique, le MasterCase EG200 fonctionne également comme un hub USB 3.0, un support pour ordinateur portable, et il est également livré avec une baie de disque dur hot-swap pour l'extension du stockage. Le MasterCase EG200 de Cooler Master transforme n'importe quel ordinateur portable ou ultrabook en un ordinateur de bureau pour les jeux et la productivité.



























Le MasterCase EG200 a un volume compact de 9,7 litres - l'un des plus petits e-GPU du marché actuel. Il est livré avec un PSU de 550W et prend en charge les cartes graphiques hautes performances dont les dimensions peuvent atteindre 325 x 54 x 141 mm. Son hub USB peut alimenter les périphériques USB pour une charge allant jusqu'à 60W.



Des performances dignes d'un ordinateur de bureau pour les ordinateurs portables



Le MasterCase EG200 augmente les performances de tout ordinateur portable avec une puissante carte graphique discrète de classe ordinateur de bureau via Thunderbolt 3 vers tout PC ou Mac Windows. Augmentez encore la convivialité de votre ordinateur portable grâce à des fonctions supplémentaires telles que l’hub USB dédié I/O, la station d'accueil pour disque dur et SSD, et un support vertical pour ordinateur portable.



Connectivité transparente pour des espaces de travail intelligents



Pour les professionnels qui doivent concilier les projets sur site et les montages à domicile, la fonctionnalité supplémentaire permet de débloquer la puissance dédiée des cartes graphiques haut de gamme pour leur ordinateur portable. Le support intégré réduit l'encombrement de votre ordinateur portable. La régulation de la vitesse du ventilateur assure un refroidissement impressionnant avec une acoustique silencieuse.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



VORTEZ