ASRock annonce la carte mère Z590 OC Formula.



ASRock, le leader mondial des cartes mères, est fier d'annoncer le retour de sa gamme de cartes mères OC Formula avec la Z590 OC Formula conçue pour les processeurs Intel de 11ᵉ génération. Depuis des années, ASRock a établi la norme en matière d'overclocking avec ses précédentes cartes mères OC Formula et ses ingénieurs ont appris de l'overclocker de renommée mondiale Nick Shih, en étudiant assidûment ce dont ils ont besoin pour battre des records mondiaux et réaliser leurs meilleures performances. "Alors qu'Intel lance son chipset Z590 pour équiper les processeurs Intel Core de 11ᵉ génération, ASRock est une fois de plus votre partenaire pour conquérir le monde de l'overclocking avec la Z590 OC Formula", déclare Chris Lee, directeur général de la division cartes mères d'ASRock.



















De retour à la demande des overclockers, l'ASRock Z590 OC Formula est rempli de spécifications favorables à l'overclocking telles que des slots DIMM de type SMD, un PCB 12 couches à faible perte de qualité serveur et une technologie d'étage d'alimentation intelligente à 16 phases 90A. Les slots SMD DIMM d'ASRock permettent de réduire la perte de signal et d'améliorer la stabilité de la RAM à haute fréquence afin de maximiser le potentiel d'overclocking de la mémoire.



Le PCB 12 couches de qualité serveur empêche la flexion du PCB et améliore l'intégrité du signal, offrant ainsi de meilleures performances et une meilleure stabilité du système. Les technologies d'étage d'alimentation intelligente sont optimisées pour surveiller le courant et la température de chaque phase d'alimentation, ce qui signifie que le CPU est alimenté en douceur, ce qui améliore les performances et les capacités d'overclocking.



La Z590 OC Formula dispose d'un savoir-faire unique en matière de PCB Backdrill qui supprime l'excès de stub dans les cartes de câblage imprimé multicouche. Cela profite à l'overclocking extrême de la mémoire en permettant au signal de circuler entre les couches avec moins de perte par atténuation tout en améliorant l'adaptation de l'impédance.



Pour que les overclockers puissent accéder facilement aux données de performance clés, la carte mère comprend également un écran OLED. La carte mère comporte également un bouton OC qui permet de contrôler facilement les fonctions d'overclocking.



Overclocking rapide, jeu hardcore : Le Z590 OC Formula est doté de spécifications à la pointe de l'industrie



Outre les fonctions d'overclocking les plus performantes au monde, le Z590 OC Formula possède des spécifications de pointe dont tout le monde a besoin, qu'il s'agisse d'overclockers, de gamers ou de power users.



La technologie WiFi 6E qui s'étend à l'ensemble de la nouvelle bande de spectre 6 GHz, offrant plus de capacité WiFi donne un trafic internet meilleur et plus rapide. Le réseau haute performances LAN 2,5 Gb/s intégré fournit une large bande passante aux périphériques tels que les dispositifs de sauvegarde NAS ou permet aux joueurs de bénéficier de la latence la plus faible possible afin qu'ils puissent accumuler le plus de kills. La carte est également équipée de connecteurs USB 3.2 Gen-2x2, offrant la connectivité la plus pratique pour les périphériques de stockage USB nécessitant des vitesses de transfert ultra-rapide de 20 Gb/s.



PCIe 4.0, la dernière norme d'interconnexion qui double la bande passante disponible avec PCIe 3.0, est fournie en standard sur la carte pour garantir que les SSD et les GPU donnent le meilleur d'eux-mêmes. Pour l'audio le plus riche et le plus clair du marché, le Z590 OC Formula est équipé de capsules audio ESS 9218 DAC Wima intégrées qui délivrent un véritable son HiFi sans distorsion pour une qualité audio cristalline, et avec les 112dB THD+N, il est possible de prendre en charge une impédance plus élevée jusqu'à 600 ohm en utilisant des casques.



Performances révolutionnaires disponibles



La carte mère Z590 OC Formula, riche en fonctionnalités, permet aux utilisateurs de battre des records mondiaux d'overclocking, avec les profils d'overclocking secrets de Nick Shih et bien plus encore. Les utilisateurs pourront battre des records d'overclocking et franchir des limites dans les jeux les plus chauds du marché grâce à la prise en charge des GPU haut de gamme grâce à l'interconnexion PCIe 4.0, profiter d'un son cristallin pendant les jeux grâce aux capsules audio ESS 9218 DAC Wima, et prendre en charge les périphériques ultra-rapides de l'USB 3.2 Gen-2x2 à la connectivité Internet LAN 2,5 Gb/s à faible latence intégrée.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP