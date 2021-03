G.SKILL annonce des kits de mémoire à vitesse extrême jusqu'à DDR4-5333 pour la plateforme Z590.



G.SKILL est heureux d'annoncer une série de kits DDR4 haute vitesse pour la nouvelle plateforme Intel Z590. Ces kits comprennent les mémoires DDR4-5333 CL22 16 Go (8GBx2), DDR4-4800 CL17 16 Go (8GBx2), DDR4-4800 CL20 32 Go (16GBx2), et DDR4-4600 CL20 64 Go (32GBx2) sous les séries Trident Z Royal, Trident Z RGB, et Ripjaws V. Ces nouvelles spécifications de mémoire DDR4 offrent un choix parfait pour ceux qui recherchent des performances extrêmes d'overclocking de la mémoire, qui construisent une station de travail puissante, ou pour l'expérience ultime de jeu.







Performance ultime DDR4-5333 sur la plate-forme Intel Z590



Dédié au développement d'une mémoire d'overclocking extrême toujours plus rapide, G.SKILL pousse la capacité du kit de 16 Go (8GBx2) à une vitesse fulgurante de DDR4-5333. Cela démontre le remarquable support d'overclocking de la mémoire sur la dernière plateforme Intel Z590, qui a été validé sur les cartes mères ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI, ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX et MSI MEG Z590I UNIFY avec le dernier processeur Intel Core i9-11900K, comme le montrent les captures d'écran ci-dessous :







Maximiser les performances avec une latence extrême



Dans la poursuite du timing CL le plus serré disponible à des fréquences de mémoire élevées, G.SKILL lance une nouvelle spécification fonctionnant à DDR4-4800 avec un timing CL17-19-19-39 extrêmement efficace en 16 Go (8GBx2), construit avec des circuits intégrés Samsung B-die de haute performance. Vous trouverez ci-dessous une capture d'écran montrant le kit de mémoire fonctionnant sur la carte mère ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX avec le dernier processeur Intel Core i7-11700KF.



Allez plus loin avec la haute capacité 32 Go (16GBx2) à DDR4-5066







Pour une capacité de kit plus spacieuse de 32 Go (16GBx2), G.SKILL lance également un kit mémoire haute vitesse à DDR4-5066 CL20 pour la plateforme Intel Z590. Ce kit mémoire haute vitesse est également validé sur la carte mère ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX avec le processeur Intel Core i9-11900K dans la capture d'écran ci-dessus.



Kit de 64 Go à très haute capacité en DDR4-4600







Pour compléter cette liste de kits de mémoire haute performance pour la dernière plateforme Intel Z590, nous vous présentons un kit de mémoire ultra-haute capacité de 64 Go (32GBx2) à une vitesse DDR4-4600 CL20. Dans la capture d'écran ci-dessous, ce colossal kit mémoire est validé sur la carte mère ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI avec le processeur Intel Core i7-11700KF.



Disponibilité et Spécifications



Ces spécifications de mémoire à haute vitesse extrême seront disponibles via les partenaires de distribution mondiaux de G.SKILL au deuxième trimestre 2021.



Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP